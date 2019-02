La porta rossa di Carmine Elia: seconda stagione rock spirituale

Il rock spirituale del noir de “La porta rossa 2”, caratterizzerà la prima serata dei mercoledì di Rai Due con sei appuntamenti ed altri dodici episodi avvincenti, tra il poliziesco, il thriller e il drammatico di una storia di estremo realismo. Se si ripeterà il felice exploit della prima stagione, questa seconda serie potrebbe non essere la sola prosecuzione della fiction, ma potrebbe portare anche a una terza stagione a cui si sta già pensando. Il materiale è molto fertile, il finale lascia ancora qualche spiraglio aperto e poi, tutto è pronto per essere sovvertito ed ogni certezza ribaltata. Tanta verità ancora da scoprire. La regia di Carmine Elia ha costruito una vera e propria famiglia di attori amici e molto affiatati, affezionati alla serie. Il set è diventato casa loro, il progetto li ha completamente assorbiti, tanto da immedesimarvisi totalmente. Tutto è di buon auspicio, in quanto “La porta rossa 2” è abbordabile anche da chi non ha visto la prima stagione; e poi ci sono state tutte le repliche che hanno preceduto la messa in onda della seconda serie, preparandole il terreno nel modo dovuto. Sì, perché occorreva allestire il contesto giusto per una fiction particolare, il cui contenuto non comune ha bisogno di un po’ di tempo per essere metabolizzato. Si è investito e si è avuta fortuna. Una scommessa vinta sancita – in precedenza – dal successo della prima serie, che ha ottenuto una media di spettatori molto superiore agli standard delle altre fiction (quasi il doppio), pari a oltre tre milioni di telespettatori (con il 13,4% di share). Sono stati gli stessi attori a parlarne con entusiasmo, nonostante sia stato un progetto difficile ed impegnativo (non certo banale) da girare, illustrandone le principali novità e descrivendo i loro personaggi.

Subito in apertura il monologo, con voce fuori campo, di Cagliostro (Lino Guanciale) ne mette in evidenza i punti focali, i ‘principi generali’ su cui si basa la fiction diciamo. In primis si è convinti che “la fine non esiste”, nulla finisce, ma tutto ‘ricomincia’ e continua a vivere in un certo qual modo. In che senso? Perché “dentro ogni fine c’è un nuovo inizio”. Anche per questo il ribaltamento di situazioni, con colpi di scena improvvisi, inattesi e drastici, è all’ordine del giorno nella serie. Ed è per tale ragione che la ricerca della verità si fa quasi ossessiva, imponente, pervadendo tutti gli episodi e la trama intrisa di suspence: “la verità è un modo per andare avanti”, per continuare a vivere, anche in nome di chi non c’è più. Per chi resta e per chi se ne è andato. Certo – fa notare Cagliostro – “nessuno è indispensabile, anche se – per chi resta – a volte è più difficile proseguire”. Il tema dell’abbandono, è affrontato in modo intenso e commovente, profondo. Se, dopo aver dato alla luce la loro bambina, Anna (Meyer, Gabriella Pession) fa fatica ad accettarla ed a prendersene cura, altrettanto difficile è accettare l’assenza di Leonardo Cagliostro per Vanessa Rosic (Valentina Romani): “essere abbandonata non è una cosa che prendo bene”, dice la giovane chiaramente, chiusa sempre più in se stessa nel dolore della mancanza dell’amico. Se naturale e sovrannaturale si fondono irrimediabilmente, le vite dei ‘vivi’ e dei ‘morti’ si uniscono, i loro confini si confondono inevitabilmente, come quelli delle dimensioni temporali. Quasi in una dimensione sospesa, si vive tra passato e futuro in un presente sospeso: come barcamenarsi, a cosa guardare e mirare? Lo spiega il fantasma del commissario (che ben contenderà la scena a Montalbano su Rai Uno): “non possiamo cambiare il nostro passato, ma possiamo proteggere il nostro futuro (sua figlia ndr)”. Nel far questo ne nasce un moto di malinconia, derivante dal fatto che “tutti custodiamo dei rimpianti”, dei rammarichi per ciò che avremmo voluto fare o dire e non abbiamo fatto o abbiamo taciuto.

Tuttavia, sottolinea Eleonora Andreatta (direttore di Rai Fiction), la fiction ha un tono fresco e moderno anche perché è stata scritta di getto e poiché è nata da un’intuizione. Quale? Quella di procedere intorno al tema dei cosiddetti “Legami”. Che cosa ci lega ancora a chi non c’è più? Ma soprattutto, sollevando altri due interrogativi importanti: che cosa significa amare una persona? Vuol dire anche lasciarla andare ed essere in grado di farlo con coraggio, rinunciando a lei? Per quanto il linguaggio sia moderno, c’è stata un’evoluzione in esso – ha fatto notare Andreatta -. Non solo, ma si è dato ancor più risalto a Trieste, location che ha ospitato le riprese: “una città molto accogliente – ha commentato il direttore di Rai fiction -; abbiamo trovato massima disponibilità collaborativa, anche con la Film Commission, per quanto sia un po’ costosa”, ha raccontato Andreatta. La città è stata valorizzata, ma ha anche dato un enorme contributo con il suo essere ‘divisa’ tra mare e montagna. Ha creato quasi un mondo a parte, fatto di reale e di immaginario. Inoltre si è girato moltissimo di notte, con la pioggia, e non è stato sempre facile; a volte persino duro, ma il tutto lo si è affrontato ogni volta con entusiasmo. “Il fatto di girarlo di notte – ha spiegato Andreatta – credevamo potesse essere un valore aggiunto, per l’impatto visivo che poteva offrire. Abbiamo cercato di stupire il pubblico di affezionati, di rilanciare e di alzare un po’ l’assicella del livello tecnico e qualitativo della sceneggiatura stessa, mantenendo alcuni elementi di continuità con la prima stagione, ma inserendone molti di novità. In questo anche i droni per le riprese subacquee hanno dato un tocco di innovazione. Comunque, l’aspetto di maggiore soddisfazione e gratificazione è stato il fattore di essere in grado di fare il montaggio in tempi brevissimi, in poco tempo, in soli tre mesi di lavoro circa. Tempi record”. Evidenziando il livello di altissima qualità del cast, Andreatta ha rimarcato l’equilibrio peculiare intrinseco alla fiction, in cui c’è un genere unico, che comprende il thriller, passando per la capacità di affrontare tematiche e problematiche esistenziali, quanto quelle di metafisica. “Una magia che tiene insieme tutta la trama”, commenta Andreatta. Poi ci sono i colpi di scena, con una preponderanza che ha permesso di ribaltare completamente tutto quello che era sicuro nella prima stagione. Inoltre è l’umanità infusa nei personaggi, che connota i fantasmi stessi, a caratterizzare l’intera serie.

A tale proposito, è il pensiero del regista Carmine Elia a sintetizzare il tutto con estrema puntualità: “gli attori si sono dati completamente e sono stati molto generosi. La difficoltà maggiore che ci si è presentata è stata il fatto di voler rendere questi personaggi veri, impregnandoli di realismo; è stata questa la nostra vera scommessa”.

Gli attori e i loro personaggi. E così gli attori hanno cominciato a parlare dei loro personaggi, presentandoli al pubblico in conferenza stampa, con un affetto sincero, genuino e profondo, come quello che si ha per un proprio caro. Ha cominciato Gabriella Pession, che ha raccontato un po’ chi è la ‘sua’ Anna: una donna che ha conosciuto una maturità, a seguito del lutto che ha dovuto elaborare; “la sua è la storia autentica di una donna molto vibrante, poiché agisce sempre in solitudine, quello che fa lo fa in maniera silenziosa, ma quasi commovente. È un personaggio silenzioso, però i suoi sono dei silenzi molto pregnanti. Non è stato semplice per me che, invece, al contrario sono logorroica – ha scherzato l’attrice-. Nella seconda stagione abbiamo approfondito il rapporto di una madre con una figlia dopo la nascita della bambina, di una maternità, ma lo abbiamo fatto in maniera non stereotipata, bensì vera e anche più difficile. Inoltre Anna dovrà difendere se stessa da un’accusa ingiusta; lei, donna di legge, dovrà andare contro la legge, ma anche stavolta lo farà in gran silenzio”. Poi l’attrice ha voluto rimarcare il lungo rapporto lavorativo e l’amicizia che la legano a Carmine Elia e Lino Guanciale. Una collaborazione che va avanti da molto. Infine, ha voluto concludere con una nota significativa sulla fiction: “quando giriamo ‘La porta rossa’ ci dimentichiamo chi siamo, di stare lavorando; per noi è e rappresenta più un percorso che abbiamo fatto tutti insieme, più che un progetto”.

È stata la volta poi di Lino Guanciale, che si è voluto soffermare sulla “democraticità della costruzione drammaturgica”, che ha arricchito l’intera sceneggiatura in quanto – ha aggiunto – “sarebbe stato pregiudizievole acquisire un punto di vista univoco”. Ricordando l’importanza dei simboli e dei segni, l’attore ha voluto precisare: “in Cagliostro è facile riconoscersi. L’empatia nasce anche grazie alla sua curiosità da detective che ha, alla voglia che ha di capire cosa vi sia dietro ciò che ancora non ha compreso”. Poi Guanciale si è soffermato sulle tracce che le persone lasciano in noi e sull’aspetto religioso della fiction. Non è tanto una questione di fede, più che una venatura cristiana è un’accezione spirituale della serie. Infatti ben rappresentano tale dimensione spirituale per l’appunto, il personaggio di Don Giulio (Massimo Palazzini) e quello di Valerio Lorenzi (Fausto Maria Sciarappa). Questo permette di indagare il turbamento umano esistenziale sulla vita dopo la morte, con cui tutti ci siamo confrontati e di cui nessuno ancora sa nulla: cosa c’è dopo di essa? L’interrogativo e il dubbio perenne che ricorre dentro di noi e in Cagliostro stesso.

Di Vanessa Rosic, Valentina Romani rimarca quanto sia più consapevole di ciò che le è capitato: ha metabolizzato e accettato tutto quello che le è successo ed è alla ricerca di capire come possa conviverci, anche con i suoi limiti e con quelli delle persone che ha accanto. “In comune – ha confessato simpaticamente – abbiamo il carattere fumantino”.

Una riflessione più approfondita, sul protagonista di cui veste i panni, l’ha voluta fare anche Antonio Gerardi (nella fiction è Stefano Rambelli). “Chiunque può essere dalla parte del bene e chiunque può stare dalla parte del male. Spesso viene naturale chiedersi se chi abbiamo di fronte è così come lo vediamo veramente o sembra quello che vuole farci credere e vedere che sia. Parlo da padre di quattro figli: un padre è disposto a fare qualsiasi cosa per difendere il proprio figlio e le madri sono pure peggio (ride)! Scherzi a parte, il mio personaggio non mi sta particolarmente simpatico, ma gli ho dato l’attenuante per questo motivo (sorride)”.

Ha sottolineato, invece, “il grande privilegio di fare un personaggio del genere in una storia simile” Andrea Bosca che, ne “La porta rossa 2”, è Jonas Sala, un giovane che si risveglia dopo trent’anni dal coma. L’attore ha rimarcato il rischio che Rai Fiction si è presa. Tutti gli sforzi del giovane, dal momento del risveglio in poi, saranno incentrati alla vendetta. Jonas, indubbiamente, ha tanti livelli. Quello che lo accomuna agli altri attori, ha evidenziato Bosca, è la passione che hanno messo nella recitazione, immedesimandosi nei personaggi con la capacità di emozionarsi veramente senza filtri. Se “il segreto della fiction è la ricerca della verità, noi siamo stati veri: questa è la nostra piccola verità, cioè l’essere stati veri e autentici nell’interpretazione” – ha commentato l’attore -. Questa, però, non è l’unica ‘perla di saggezza’ – come si suol dire – che l’attore si è concessa. Ha definito tutto il cast “rock” e ’La porta rossa 2’ come “rock spirituale” per queste presenze oniriche quasi.

Se più volte è stata evidenziata la capacità più unica che rara del regista Carmine Elia di tenere insieme un gruppo unico di attori protagonisti (Andrea Bosca compreso), ha voluto farlo anche Elena Radonicich (alias Stella Mariani). Il suo personaggio ha già subito un cambiamento, fa notare Radonicich, ma cerca ancora di capire come amare e per farlo deve lasciar andare alcune cose. Tuttavia, l’aspetto che più ha voluto evidenziare, è stata “l’energia rara che si respirava nel set” e questo grazie ad Elia. “È un domatore di belve, che ha la capacità straordinaria di infondere energia” elettrizzante, in grado di amalgamare tutti i membri del cast.

Infine c’è anche il personaggio di Diego Paoletto, interpretato da Gaetano Bruno. Nella seconda stagione ha più responsabilità e deve fare i conti con il sovrannaturale anche lui – ha raccontato l’attore -.

L’ultima parola è spettata, però, a Lino Guanciale. Sicuramente, ha voluto precisare in particolare l’attore, “La porta rossa 2” “parla anche di speranze e di aspettative”. E sicuramente per il pubblico c’è quella di poterne vedere una terza stagione. Sicuramente, è stata la risposta di Guanciale, “di materiale ce n’è tanto; ma il capo è il pubblico”; lui è il “datore di lavoro” e lui deciderà le sorti della serie, stabilendo se vuole una terza stagione o meno – ha puntualizzato -. Poi ha concluso prendendo una posizione ben precisa, in particolare lui che non ama girare più di due stagioni di una serie: potrebbe fare un’eccezione per “La porta rossa” gli hanno chiesto tutti? “Se ne vale la pena, se c’è qualità per rilanciare la serie ben venga, ma non si può andare all’infinito perché – al contrario di quanto sostiene Cagliostro – la fine esiste!”, ha ironizzato l’attore. Da ultimo ha raccontato due aneddoti. Innanzitutto, ha detto di aver affrontato la rappresentazione di un fantasma in maniera molto concreta e umana, come fosse una persona vera. Ed è il realismo ad essere il connotato vincente della fiction. “Ci siamo dati delle domande e non ci siamo voluti dare delle risposte apposta”, questo è il segreto, ha svelato Guanciale. “Cagliostro per questo è più vivo dei vivi. Non è un supereroe, è umanissimo anche se ha superpoteri”. Poi l’attore ha parlato della sua esperienza con la scala da cui lo si vede guardare e fissare all’orizzonte. Si tratta, ha detto Lino, di “un monumento di architettura per la città. C’è un progetto di recupero della scala, infatti. È alta 80 metri e io sono arrivato – con l’inganno – fino a 50 metri. Prima avrei dovuto girare la scena con lo stuntman, poi mi hanno chiesto di salire qualche gradino e dicendomi che dopo avrebbero usato la controfigura. Da pochi piani mi hanno mandato in alto fino a 50 metri appunto; ma è stato bello vedere Trieste da lì, da lassù questa città che ci ha accolto e sostenuto in maniera commovente”.

E lì lasciamo Leonardo Cagliostro a meditare anche sul futuro de “La porta rossa”. La terza stagione può attendere o è quasi una semi-certezza molto probabile? Questo l’ennesimo interrogativo aperto che si aggiunge a tutti gli altri che andremo a disvelare durante gli altri appuntamenti con i nuovi episodi della seconda serie de “La porta rossa 2”, su Rai Due.