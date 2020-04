La profezia di Craxi sull’Europa di Maastricht

Bettino Craxi ha ragione. Di nuovo. A vent’anni dalla sua morte diverse “profezie” si

sono avverate. O meglio. A vent’anni dalla sua morte si sono verificati diversi

avvenimenti che soltanto uno statista del suo carico poteva fiutare con così tanto

anticipo. La sfiducia nei confronti della politica, l’esplosione del populismo e la sinistra

post-comunista rimasta incapace di riconoscere sé stessa. Ad ogni modo, il messaggio

del craxismo più attuale, è la critica ai parametri liberisti di Maastricht.

Era la fine degli anni ’90. Craxi dal suo esilio di Hammamet lanciò alla politica italiana

un giudizio insindacabile sul liberismo che si stava impossessando del sogno unitario

europeo. “Si presenta l’Europa come una sorta di paradiso terrestre, arriveremo al

paradiso terrestre… L’Europa per noi, come ho già avuto modo di dire, per noi nella

migliore delle ipotesi sarà un limbo. Nella peggiore delle ipotesi l’Europa sarà un

inferno. Quindi bisogna riflettere su ciò che si sta facendo. Perché la cosa più

ragionevole di tutte era quello di richiedere e di pretendere, essendo noi un grande

Paese – perché se l’Italia ha bisogno dell’Europa l’Europa ha bisogno dell’Italia –

pretendere la rinegoziazione dei parametri di Maastricht”.

All’epoca quella dichiarazione volò via come una foglia che cade da un albero in

autunno. Adesso, con la pandemia di Covid-19 che ha sbattuto in faccia la dura realtà

alle Istituzioni di Bruxelles, credo che le dichiarazioni di Craxi siano di un‘attualità

abbagliante. L’Unione Europea non può essere soltanto un organismo sovranazionale

dedicato al controllo dei parametri economici.

Bisogna riscoprire il sogno identitario dei padri fondatori. L’Unione Europea, dopo

questa situazione, dovrà prendere la strada dell’integrazione completa. “Pieni poteri”

al Parlamento europeo, elezione diretta del Presidente della Commissione,

partecipazione delle liste transnazionali alle elezioni europee e creazione dell’Esercito

europeo. Soltanto con questi elementi la strada dell’unità federale sarà meno

utopistica.

“I parametri di Maastricht non si compongono di regole divine. Non stanno scritti nella

Bibbia. Non sono un’appendice ai dieci comandamenti. I criteri con i quali si è oggi alle

prese furono adottati in una situazione data, con calcoli e previsioni date.

L’andamento di questi anni non ha corrisposto alle previsioni dei sottoscrittori. La

situazione odierna è diversa da quella sperata. Più complessa, più spinosa, più difficile

da inquadrare se si vogliono evitare fratture e inaccettabili scompensi sociali. Poiché

si tratta di un Trattato, la cui applicazione e portata è di grande importanza per il

futuro dell’Europa Comunitaria, come tutti i Trattati può essere rinegoziato,

aggiornato, adattato alle condizioni reali ed alle nuove esigenze di un gran numero

ormai di paesi aderenti”. Cosa fare? Lo suggerisce lo stesso Craxi nel libro “Io parlo, e

continuerò a parlare”, edito da Mondadori.

La rinegoziazione delle rigide regole liberiste deve essere una via prioritaria. Perché

quando il Covid-19 non sarà più una minaccia, l’UE si troverà di fronte ad un bivio. La

strada dell’integrazione e della revisione dei parametri è quella che i socialisti devono

invocare con orgoglio. Nel percorso opposto esiste soltanto la fine dell’Unione, ciò

che i sovranisti aspettano da tempo. Le patrie che tornano sovrane, fuori dalla gabbia

di Bruxelles, a detta loro. Trump, Putin e Xi Jinping permettendo, semmai.

Amedeo Barbagallo