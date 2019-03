La questione manageriale

Manager ‹mä′niǧë› s. ingl. [der. di (to) manage «maneggiare (cavalli), amministrare, governare», che risale all’ital. maneggiare]. Maneggiare, amministrare, governare.

Questa è l’attività di un manager, il dedicarsi alla gestione di processi e/o progetti di un organizzazione più o meno complessa. Tutti sappiamo che esistono manager “pubblici” e “privati” a seconda del ruolo, della responsabilità e del tipo di datore di lavoro a cui devono render conto. È chiaro anche, nell’immaginario comune, che le attività del manager genericamente inteso , almeno nel mondo aziendale, è finalizzata a generare valore economico per remunerare gli investitori (o per lo meno per consentire loro di tutelare il valore reale del capitale).

Questa concezione di manager è ovviamente molto legata ad un tipo di cultura manageriale di mercato, orientata al profitto.

Una cultura manageriale diversa invece, se rivolta in un contesto differente, magari sociale , può seguire altre logiche, che esulano dal profitto.

Ciò che però è importante mettere in luce in tal senso è una riflessione su quanto possa essere indispensabile un’applicazione di una cultura manageriale ibrida nella gestione della cosa pubblica, o meglio nella gestione dei cosiddetti “beni comuni”.

L’idea infatti di garantire la possibilità di estendere l’accesso al bene/servizio gestito ad un numero più alto possibile di persone e famiglie, in particolare a quelle in maggiore difficoltà economica, con il fine di generare un plusvalore condiviso e un investimento, quindi un vero e proprio ROI (Return on Investment) , oltre che essere una pratica già sperimentata, è una best practice.

Un city manager infatti , il segretario generale di una fondazione culturale della Regione, il direttore generale di una Asl o il management di un’azienda municipalizzata ,oltre che ad essere chiamati istituzionalmente a perseguire obiettivi di servizio sociale all’intero di un modello sostenibile economicamente, devono anche garantire un minimo di ritorno a chi ha messo a disposizione capitale o debito per gli investimenti.

Da ciò risulta chiaro come, rispetto al dirigente pubblico tradizionale che possiede grandi competenze in ambito procedurale e meno avvezzo alla gestione economica, questo manager ibrido è sicuramente più in grado di progettare e gestire modelli economicamente sostenibili.

Ed è invece ancora più evidente come, rispetto ad un manager privato tradizionale prevalentemente focalizzato a massimizzare il ritorno economico per i suoi azionisti, il “manager del bene comune” saprà prevedere e valutare gli impatti che le sue decisioni generano sulle comunità di riferimento trovando, a partire da questo, il giusto equilibrio nella creazione di valore nei confronti dei diversi stakeholder.

Questo manager ibrido possiede quindi le capacità gestionali necessarie per saper generare valore condiviso , ovvero produrre valore economico e sociale insieme.

Questa cultura manageriale integrata purtroppo è ancora assente nel nostro paese, generando non poche conseguenze in termini di mancanza di produttività ed efficienza nella gestione dei processi d’impresa.

Si registra infatti nelle imprese (pubbliche e private) un gap culturale ancora elevato su questi aspetti e si continua a confondere spesso questo approccio integrato e generativo con la Csr (Corporate social responsibility), con il marketing sociale, con le azioni di reputazione istituzionale per cui spesso lo si delega ad una responsabilità funzionale, tipicamente alla comunicazione o all’unità di investor relation per la misura degli indici di Csr verso i mercati finanziari.

È dunque ancora molto raro che tali considerazioni siano portate a livello di strategia d’impresa.

Questo gap non è da sottovalutare.

Un altro elemento da considerare è che in italia c’è una distribuzione di manager molto anomala che contribuisce ad alimentare , tra le tante cose, l’annoso divario tra nord e sud. La ripartizione tra regioni italiane infatti evidenzia una fortissima distribuzione geografica di manager e alte professionalità dove è più strutturato il sistema produttivo, ovvero nel nord rispetto al centro-sud e alle regioni del sud in particolare.

È evidente come la mancanza di una cultura manageriale efficace e ben distribuita , che sappia produrre valore condiviso in un contesto globalizzato e che possa regolare e governare i cambiamenti e le diseguaglianze apportate dalle dinamiche della globalizzazione, porta a subire le conseguenze della globalizzazione stessa e l’egemonia dei grandi competitors globali (che siano essi privati o Stati), oltre che accentuare i difetti strutturali del nostro sistema-paese.

Urge quindi ,in tal senso, una politica che sappia mettere al centro delle proprie scelte strategiche una cultura manageriale diffusa e integrata che sappia affrontare e governare con coraggio e visione i cambiamenti del presente e del futuro.

In questo senso si pone un tema di responsabilità della politica nel contribuire da una parte ad includere nei processi decisionali strategici, pubblici e politici figure manageriali ibride (“manager dei beni comuni”), dall’altra ad istituire un sistema scolastico-universitario capace di costruire un’educazione manageriale in campo economico che non sia solo orientata all’efficienza del sistema, ma anche ispirata anche a una dimensione più umanista, sociale e olistica dell’impresa.

Valerio Canonico

Presidente Circolo Carlo A. Rosselli- FGS Roma