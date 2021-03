La ricerca scientifica? Non sia solo dei privati

Il socialismo liberale ha sempre rappresentato, e semplifico, una sintesi fra le spinte della sinistra oltranzista ed ideologica e le istanze più liberiste.

Un punto di incontro fra il bene comune e l’iniziativa dei privati.

L’intuizione è sempre attuale, è il faro che può essere considerato la base di lavoro su temi che man mano l’agenda politica propone.

In queste settimane il tema vaccini ripropone questa sfida. Siamo in balia – ed è normale che sia così con queste regole – dei grandi gruppi industriali che hanno individuato e ‘brevettato’ il vaccino. Le industrie farmaceutiche che hanno messo a disposizione il vaccino dettano il ritmo ed i Paesi le rincorrono. Con alterne fortune.

Per i socialisti la ricerca scientifica, sugli aspetti più rilevanti, non può essere solo ad appannaggio dei privati. Serve una mano pubblica. Solo così si potranno raggiungere gli obiettivi di giustizia sociale e si metteranno a disposizione di tutti le chiavi per uscire da questo periodo. Dovrà essere una nostra battaglia in Europa ed in Italia.

Nella nostra storia le chiavi per leggere e governare il futuro.

Enzo Maraio