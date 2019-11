Un fondo europeo per affrontare le crisi finanziarie

Creare una sorta di Fondo monetario dell’Unione Europa per dare sostegno ai Paesi membri in caso di crisi finanziaria e rischio default, è uno degli obiettivi che hanno spinto i leader della zona euro ad avviare la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes) che si dovrebbe concludere con l’approvazione di un nuovo trattato al Vertice europeo di dicembre, dopo l’accordo raggiunto lo scorso giugno all’Eurogruppo.

Lo scopo è consentire al fondo salva-Stati di concedere linee di credito agli Stati membri che si trovano in difficoltà sui mercati e diventare prestatore di ultima istanza per le crisi bancarie. Il Mes dovrebbe essere trasformato appunto in una sorta di Fondo Monetario Europeo e fungere al contempo da backstop comune (una rete di sicurezza) per il Fondo di Risoluzione Unico delle banche in crisi.

Il Mes è nato durante la crisi della zona euro sulla base del Fondo Europeo di stabilità finanziaria che era stato creato nel 2010 per la Grecia. Entrato in funzione nel 2012 e diretto dal tedesco Klaus Regling, ha un capitale autorizzato di 700 miliardi di euro, di cui solo 80 sono stati effettivamente versati dagli Stati membri: l’Italia è il terzo maggior sostenitore con un contributo di 14 miliardi di euro. Versano più del nostro Paese solo Germania e Francia.

Tra il 2010 e il 2015 il Mes ha salvato cinque paesi: Grecia (tre programmi di assistenza finanziaria), Irlanda, Portogallo, Spagna e Cipro. In cambio degli aiuti, questi Stati membri hanno dovuto sottoscrivere un ‘memorandum d’intesa’ e impegnarsi a attuare una serie di riforme sotto il monitoraggio della cosiddetta ‘Troika’ formata da Commissione, Banca centrale europea e Fondo Monetario Internazionale.

Secondo la riforma concordata all’Eurogruppo, il Mes dovrebbe dotarsi di due strumenti: una linea di credito precauzionale condizionata ed una linea di credito a condizioni rafforzate. Entrambe saranno disponibili per gli Stati membri dell’area euro con fondamentali economici sani, ma che potrebbero essere colpiti da shock avversi fuori dal loro controllo.

La linea di credito precauzionale condizionata è riservata agli Stati membri in cui la situazione economica e finanziaria è fondamentalmente forte e il cui debito pubblico è sostenibile. Ma ci sono delle condizioni per accedervi e le nuove condizioni, secondo i critici della riforma, non faranno altro che inasprirsi ulteriormente, rendendo difficile poter accedere al programma di aiuti. Sarà infatti necessario il rispetto, nei due anni precedenti, della regola del 3% del deficit e la riduzione del debito di 1/20 l’anno.

La linea di credito a condizioni rafforzate è invece riservata ai paesi la cui situazione economica e finanziaria rimane sana.

Nella storia della zona euro c’è un solo precedente di ristrutturazione del debito detenuto dai privati, con il Private Sector Involvement effettuato nell’ambito del secondo salvataggio della Grecia nel 2012. Infine, non va dimenticato che il Mes è la porta di accesso al cosiddetto scudo anti-spread della Bce.

Una delle condizioni per potere beneficiare degli acquisti di titoli pubblici dell’Outright Monetary Transactions (Omt) lanciato da Mario Draghi nel 2012, è necessario sottoscrivere un programma di assistenza finanziaria con il Mes.

Il nuovo trattato Mes riformato dovrebbe entrare in vigore una volta che sarà ratificato dai Parlamenti di tutti i 19 Stati membri della zona euro. Il processo di ratifica dovrebbe iniziare dopo l’accordo formale sul testo del nuovo trattato e gli altri documenti collegati su cui si esprimerà il Consiglio europeo di dicembre.

Venerdì prossimo alle 8.30, a Palazzo Chigi, dovrebbe tenersi il vertice di maggioranza sul Mes con il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Il 27 novembre, dunque mercoledì della settimana successiva, il responsabile di via XX Settembre riferirà in commissione al Senato. Le stesse fonti hanno assicurato che sulla ratifica della revisione del Mes nulla è stato deciso a Palazzo Chigi. Dunque, non è stata ancora definita la linea che il governo italiano terrà in sede europea. Per la riforma del Mes che nelle ultime 24 ore ha portato l’opposizione sulle barricate e il M5S a chiedere con urgenza un vertice della maggioranza poiché occorrerà un via libera unanime al Consiglio Ue di dicembre.

In una nota, i deputati del M5s alla Commissione Finanze hanno scritto: “Chiediamo al Capo Politico di far convocare un vertice di maggioranza, perché sul Mes noi non siamo d’accordo. Il Parlamento aveva dato un preciso mandato al Presidente del Consiglio Conte. La discussione sul Mes deve essere trasparente, il Parlamento non può essere tenuto all’oscuro dei progressi nella trattativa e non è accettabile alcuna riforma peggiorativa del Meccanismo Euopeo di Stabilità. Ad esempio prevedendo che l’aiuto sia condizionato al ricatto di riforme strutturali che di fatto porterebbero ad un commissariamento degli Stati in difficoltà. Oggi è chiaro, invece, che la riforma del Mes sta andando proprio nella direzione che il Parlamento voleva scongiurare”.

Nella nota firmata dai grillini Emiliano Fenu, Laura Bottici ed Elio Lannutti si legge anche: “Il Mes, ovvero il famoso Fondo salva-Stati, deve essere uno strumento utile agli Stati dell’Unione europea, non certo un meccanismo che crea sperequazioni o che funge da pretesto per commissariare di fatto Paesi con un alto debito pubblico. Il Parlamento italiano si è già espresso sulla necessità di essere puntualmente informato su ogni passaggio della trattativa che si sta sviluppando sulla riforma del Mes. La piega che sta prendendo la suddetta riforma non può che far riflettere: per questo motivo pretendiamo, come già chiaramente espresso in passato, che il Parlamento sia informato tempestivamente dal Governo. Come Commissione abbiamo chiesto di sentire in audizione il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che si è mostrato disponibile e verrà a riferire mercoledì prossimo”.

Matteo Salvini, ha urlato su Facebook: “Conte subito in Parlamento a dire la verità, il sì alla modifica del Mes sarebbe la rovina per milioni di italiani e la fine della sovranità nazionale”. Poi, in serata. nella trasmissione ‘Fuori dal coro’ su Rete4, ha detto: “Il Fondo salva-Stati diventa un fondo ammazza Stati. Massacrerebbe i risparmi degli italiani e per questo abbiamo chiesto a Conte se i risparmi degli italiani sono a rischio”.

Anche Giorgia Meloni, nella stessa trasmissione ‘Fuori dal coro’ su Rete4, ha affermato: “Il Fondo salva-Stati è una fregatura. Faremo le barricate in Parlamento perché questa fregatura agli italiani non la vogliamo rifilare. L’Italia non può accedere al fondo salva Stati, perché per accedervi bisogna essere in regola con i parametri europei e l’Italia non è in regola. Si può accedere lo stesso ma in quel caso si viene commissariati, come è accaduto alla Grecia”.

Il secondo governo Conte sta ricevendo molte critiche dall’opposizione ma anche da una parte importante della maggioranza a causa delle nuove regole in discussione in Europa per cambiare il Meccanismo Europeo di Stabilità che da oltre un anno sta subendo un complesso processo di riforma.

Gli attacchi di Salvini e Di Maio sono arrivati in maniera abbastanza inaspettata, non solo perché in questo momento non ci sono novità particolari su questo fronte, ma anche perché è la prima volta che i due leader politici, prima avversari, poi alleati, oggi di nuovo avversari, criticano una riforma con cui hanno avuto a che fare sin dall’inizio del suo percorso, nel giugno del 2018. I principi su cui si basa il testo in discussione, per esempio, sono stati approvati dai capi di governo europei, Conte compreso, nel dicembre 2018, quando Salvini e Di Maio erano in maggioranza, mentre i dettagli sono stati approvati a giugno 2019 dai ministri dell’Economia dell’eurozona (sempre con Salvini e Di Maio alleati).

All’approvazione definitiva del testo manca ancora una riunione dei capi di governo a dicembre e poi la ratifica del Parlamento italiano. Non è chiaro quindi come mai la polemica sia nata proprio ora. Il percorso della riforma del MES non ha visto particolari accelerazioni negli ultimi giorni, né sembra che il nuovo governo abbia cercato di nascondere qualcosa al Parlamento: sin dal 7 novembre, cioè quasi due settimane prima che Salvini iniziasse la polemica, il ministro dell’Economia Gualtieri, favorevole alla riforma, aveva chiesto di essere ascoltato dalle commissioni Finanza per spiegare l’evoluzione delle trattative. Gualtieri ricorda anche che la riforma dovrà essere ratificata da un voto nel Parlamento italiano l’anno prossimo, quando tutti avranno la possibilità di esprimere i loro eventuali dubbi.

Ma l’altro elemento poco chiaro è proprio cosa, esattamente, Salvini e Di Maio abbiano contro questa riforma. Nessuno dei due, infatti, ha mosso critiche precise e non lo ha fatto nemmeno Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia che ha definito la riforma un modo di creare una “super Troika” che comanderà gli stati europei. Altri esponenti dell’opposizione hanno detto che il nuovo MES metterà fine alla «sovranità» del nostro paese, ma anche qui non è chiarissimo come potrebbe essere raggiunto questo obiettivo.

Il problema principale è che la riforma del MES è molto importante, ma allo stesso tempo estremamente complessa e non è facile da comprendere e spiegare per i non addetti ai lavori. La prima cosa da sapere è che il MES è lo strumento principale di cui, durante la crisi, l’eurozona si è dotata per fronteggiare le crisi dei debiti sovrani, cioè quando uno stato si trova nella situazione di non riuscire più a ripagare i propri debiti, visto che nella nostra attuale architettura economica non è possibile finanziare il debito tramite inflazione, cioè stampando denaro.

In poche parole, il MES è quindi una struttura a cui gli stati conferiscono denaro (centinaia e centinaia di miliardi di euro) e che può usare questo denaro per fornire aiuti agli stati in difficoltà. Se la situazione è così grave che le risorse del MES risultano insufficienti, il MES può coinvolgere la Banca Centrale Europea, che in cambio di un programma di riforme concordato proprio con il MES può mettere in atto i suoi strumenti di finanziamento del debito senza limiti (le famose “OMT”).

Trattandosi di un accordo complesso fra numerosi stati, è inevitabile che non tutto piaccia a tutti.

Silvia Merler, capo ricerca del fondo Algebris, ha scritto su Twitter che, per esempio, la riforma dello strumento PCCL/ECCL è positiva per l’Italia (in sostanza, questa riforma permette agli stati in difficoltà di chiedere aiuto senza bisogno di impegnarsi in draconiani piani di riforma, ma limitandosi a fornire una lettera di intenti).

Sarebbe invece più preoccupante, come ha detto per esempio il governatore di Banca d’Italia Ignazio Visco e come ha scritto, tra gli altri, LaVoce.info, la decisione di introdurre la “single limb CACs” in tutti i titoli di stato emessi a partire dal 2022 (significa che sarà più facile imporre una perdita a coloro che hanno acquistato titoli di stato, come furono obbligati a fare gli acquirenti di titoli di stato greci nel 2011, il che potrebbe tradursi in una richiesta di maggiori rendimenti per acquistare titoli pubblici di paesi percepiti a rischio, come l’Italia).

Per chi fosse interessato, il centro studi Bruegel ha pubblicato un’esaustiva guida a questi nuovi strumenti.

Non sono in ogni caso strumenti che porteranno a “perdite” significative della sovranità italiana, bensì numerose modifiche tecniche molto specifiche, frutto di un lungo negoziato, e che inevitabilmente avranno diversi impatti su diversi paesi. La polemica di questi giorni sembra quindi opportunistica e tutta interna al nostro sistema politico, così come furono le polemiche contro il famigerato “bail-in” bancario, criticato da tutte le forze politiche che pochi mesi prima ne avevano votato l’introduzione.

Carlo Cottarelli, economista e direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici, ha avvertito: “Questa riforma, in questi termini è sbagliata. Alcuni suoi aspetti oggi sono obiettivamente molto pericolosi per l’Italia e questo per una serie di motivi. Tra tutti il fatto che i nuovi criteri per l’accesso agli aiuti comportino una sorta di presunzione che se un Paese deve accedere al Meccanismo di stabilità, detto Mes, deve necessariamente ristrutturare il proprio debito sovrano. Ma questo non vuol dire che il Mes stesso vada abolito o che la riforma definitivamente bloccata”.

Secondo Cottarelli, “Se l’Italia dovesse accedere al Mes, i risparmi di milioni di italiani, sotto forma di Btp, sarebbero a rischio: i mercati percepirebbero una ristrutturazione del nostro debito come un principio di insolvenza, facendo così schizzare lo spread e deprezzando i nostri titoli. Lega e Fratelli d’Italia accusano il premier Conte di aver avallato tale riforma senza un parere delle forze politiche presenti in Parlamento. Non è chiaro se ciò sia accaduto o meno, ma è certo che una riforma del Mes va presa con le pinze”.

Poi, Cottarelli ha proseguito: “Certe forze politiche hanno utilizzato le criticità emerse dalla riforma del Meccanismo, per chiederne l’abolizione o comunque lo stop alla riforma. Ma questo sarebbe un errore, come se chi sta poco bene chiedesse di abolire l’ambulanza. Non ha senso. E poi chi ha in mente un blocco della riforma del Meccanismo mira a far passare un concetto sbagliato: che in Europa si possono chiedere soldi senza dare nulla in cambio. Non la ristrutturazione, non la riforma. E allora che cosa ci dà l’Europa, i soldi gratis?”

Infine Carlo Cottarelli ha concluso: “Ma voglio sottolineare come ci sia una forte pressione per una riforma da parte dei Paesi del Nord Ue e anche da quelli emergenti e il governo italiano non può ignorarla. Quando ero al Fmi mi accorsi che venivano eliminate quelle regole che consentivano allo stesso Fondo di prestare soldi alla Grecia senza un’analisi più approfondita del debito. Sono state cambiate delle regole, temo che anche su altri fronti si vada verso questo”.

Dunque, si presenta per l’Italia un altro problema spinoso in cui il governo giallo-verde è stato coinvolto sin dalle origini. Invece, oggi Lega, FdI e M5S strumentalizzano falsamente la questione del Mes. Allo stesso tempo sembrerebbe il segnale per una nuova coalizione pronta a sostituire l’attuale governo giallo-rosso.

