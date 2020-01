La scalata al potere

Ovvero: come si conquista il potere, soffocando la libertà, attraverso la razionalizzazione e lo sfruttamento degli istinti. Esiste un istinto umano a sfogare la frustrazione, il risentimento, il rancore, il malessere, le sconfitte, individuali o collettive, le difficoltà anche oggettive come l’impoverimento e la carestia.

Istintivamente le persone tendono a proiettare su di un bersaglio esterno la responsabilità di ciò che li affligge.

Nasce così l’odio per il diverso: gli ebrei e, in generale, gli stranieri; gli anticonformisti; coloro che vivono una sessualità differente da quella comune; i portatori di ideali politici alternativi.

Questa inclinazione naturale delle masse può essere un motore naturale per chi progetti la conquista del potere senza scrupoli verso il bene comune, traducendo l’istinto in consenso, e il consenso in supremazia e comando.

Il novecento ha visto codificare questa tecnica, attraverso l’elaborazione di principi che risultano efficaci, e applicati, ancora oggi:

1. Principio della semplificazione e del nemico unico

È necessario adottare una sola idea, un unico simbolo. E, soprattutto, identificare l’avversario in un nemico, nell’unico responsabile di tutti i mali.

2. Principio del metodo del contagio

Riunire diversi avversari in una sola categoria o in un solo individuo.

3. Principio della trasposizione

Caricare sull’avversario i propri errori e difetti, rispondendo all’attacco con l’attacco. Se non puoi negare le cattive notizie, inventane di nuove per distrarre.

4. Principio dell’esagerazione e del travisamento

Trasformare qualunque aneddoto, per piccolo che sia, in minaccia grave.

5. Principio della volgarizzazione

Tutta la propaganda deve essere popolare, adattando il suo livello al meno intelligente degli individui ai quali va diretta. Quanto più è grande la massa da convincere, più piccolo deve essere lo sforzo mentale da realizzare. La capacità ricettiva delle masse è limitata e la loro comprensione media scarsa, così come la loro memoria.

6. Principio di orchestrazione

La propaganda deve limitarsi a un piccolo numero di idee e ripeterle instancabilmente, presentarle sempre sotto diverse prospettive, ma convergendo sempre sullo stesso concetto. Senza dubbi o incertezze. Da qui proviene anche la frase: “Una menzogna ripetuta all’infinito diventa la verità”.

7. Principio del continuo rinnovamento

Occorre emettere costantemente informazioni e argomenti nuovi (anche non strettamente pertinenti) a un tale ritmo che, quando l’avversario risponda, il pubblico sia già interessato ad altre cose. Le risposte dell’avversario non devono mai avere la possibilità di fermare il livello crescente delle accuse.

8. Principio della verosimiglianza

Costruire argomenti fittizi a partire da fonti diverse, attraverso i cosiddetti palloni sonda, o attraverso informazioni frammentarie.

9. Principio del silenziamento

Passare sotto silenzio le domande sulle quali non ci sono argomenti e dissimulare le notizie che favoriscono l’avversario.

10. Principio della trasfusione

Come regola generale, la propaganda opera sempre a partire da un substrato precedente, si tratti di una mitologia nazionale o un complesso di odi e pregiudizi tradizionali. Si tratta di diffondere argomenti che possano mettere le radici in atteggiamenti primitivi.

11. Principio dell’unanimità

Portare la gente a credere che le opinioni espresse siano condivise da tutti, creando una falsa impressione di unanimità.

Questi principi sono stati scritti da Goebbels, e sono il punto di partenza di un percorso che, attraverso la perdita della libertà e milioni di morti, conduce alla distruzione dell’umanità.

Gli unici antidoti contro questo male mortale sono:

la conoscenza, la crescita della consapevolezza nelle donne e negli uomini che compongono un’umanità che soffre per la disuguaglianza;

la lotta, vera ed efficace, contro le disuguaglianze e, soprattutto, contro la povertà.

Le donne e gli uomini liberi, che hanno la fortuna di avere ricevuto gli strumenti per vedere la realtà, non possono sottrarsi al dovere di farsi veicolo e strumento di questi due antidoti, spiegando e lavorando perché l’odio sia abbandonato, e le diseguaglianze siano combattute e ridotte.

Goebbels non è morto a Berlino, 75 anni fa: lui, e quelli come lui, sono un virus latente dell’umanità, che non è mai sconfitto per sempre.

Lorenzo Cinquepalmi