LA SVEGLIA DELL’OMS

Si è aperta oggi “virtualmente” la 73esima assemblea generale dell’Oms. È la prima volta che i 194 paesi membri si incontrano in modo telematico per aprire una assemblea generale. “Un virus microscopico ci ha messo inginocchio, condizionando tutti gli aspetti delle nostre società”, ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres aprendo i lavori. “Il Covid-19 deve essere una sveglia. Non c’è stata molta unità nella risposta al virus e adesso stiamo pagando un prezzo alto”. Ora secondo Guterres è necessario “uno sforzo unitario per aiutare i Paesi più fragili”.

La mancata osservazione da parte dei Paesi delle raccomandazioni dell’Oms, ha detto ancora Guterres, ha inoltre “fatto sì che i contagi si siano diffusi globalmente e si stiano spostando al sud, dove l’impatto della pandemia potrebbe essere ancora più devastante”.

Al centro dell’attenzione ovviamente il covid-19 ma anche la Cina dopo le accuse di Trump verso il paese asiatico di aver fatto “scappare” il virus da un laboratorio. La Cina, dichiarato il presidente cinese Xi Jinping respingendo le accuse, “ha fornito tutte le informazioni utili sulla pandemia all’Oms e agli altri Paesi, inclusa la sequenza genetica del virus, in modo molto tempestivo”.

“Abbiamo condiviso l’esperienza sul controllo e le cure con il mondo senza riserve”, ha aggiunto, “abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere per appoggiare e assistere i Paesi che ne avevano bisogno”, ha aggiunto. “Ci vorrà un’indagine esaustiva sul Covid-19 basata su scienza e eseguita con professionalità, ma solo quando l’emergenza sarà sotto controllo”.

Il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato poi che la Cina donerà “2 miliardi di dollari” all’organizzazione per combattere il coronavirus e che se Pechino dovesse trovare un vaccino contro il Covid-19 ne farebbe “un bene pubblico mondiale”. Al momento però sono oltre gli 100 stati che chiedono una inchiesta indipendente sulle origini e la diffusione del coronavirus. La proposta ha ottenuto il sostegno di 116 nazioni all’Assemblea dell’Organizzazione mondiale della Sanità. Si tratta di un numero molto alto ma non ancora sufficiente per essere approvata. La risoluzione su Covid-19, anticipata dalla Reuters, verrà presentata martedì ma necessita del sostegno di due terzi dei 194 membri dell’assemblea. La Cina si è sempre fortemente opposta all’ipotesi di un’indagine internazionale sulla pandemia. Il ministro degli Esteri australiano, Marise Payne, ha riferito che i negoziati sono ancora in corso. Nella bozza non si menziona la Cina o Wuhan (la città in cui il virus è stato accertato per la prima volta). Ma si esorta la comunità sanitaria globale a “identificare la fonte zoonotica del virus e l’introduzione nella popolazione umana, incluso il possibile ruolo di ospiti intermedi, anche attraverso sforzi come missioni sul campo scientifiche e collaborative”.