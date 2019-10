Renzi ha costituito gruppi parlamentari autonomi uscendo dal partito mai nato il PD.

Io ritengo che questa sia un’assicurazione sulla durata del governo. Che a questo punto durerà fino a dopo le elezioni del nuovo presidente della repubblica.

Voglio anche ricordare che le scissioni sono sempre finite male per chi le ha fatte.

Matteo Renzi azzarda con la ricostruzione della vecchia DC e cercando voti al centro.

Ma la vera partita si giocherà sulla nuova legge elettorale tra proporzionale e maggioritario. Riccardo Nencini continua a guardare a se stesso.

La partita nel paese si giocherà tra chi vuole il capo unico che comanda e chi invece

è d’accordo per il sistema proporzionale “Una testa un voto” ed accordi mediati tra le forze politiche ,cioè democrazia non autoritarismo I due Mattei sono per il maggioritario ma quando capiranno che non è possibile, allora cambieranno idea per necessità di sopravvivenza.

L’Italia non è matura per il maggioritario sopratutto al sud dove l’antsistema spopola, dal clientelismo, alla corruzione ,al sotto sviluppo economico e culturale.

Fatto il nuovo governo ora la battaglia si sposterà nel paese tra la gente comune ed

oltre a sconfiggere la propaganda autoritaria di Salvini e la paura del diverso da noi

di cui gli italiani hanno piena la pancia c’è da rimettere in moto l’Italia economicamente e ciò avverrà solo nell’ambito della unione Europea, altro elemento determinante nella geopolitica mondiale. Sono finiti i rischi ? No anzi ma da queste vicende gli italiani escono in parte più consapevoli della necessità di far politica ed altri tenderanno ad allontanarsi ancora di più ,se vincessero i due Matteo andremmo sicuramente allo scontro ma la nostra storia ci dice che nonostante le tante tragedie spesso ci siamo fermati sull’orlo del precipizio grazie ad uomini e minoranze di valore mondiale.

Come non ricordare i Rosselli ed i resistenti durante il fascismo, i padri costituenti, ed i tanti italiani che si sono opposti alle bombe, al terrorismo di stato ed alla mafia in questo ultimo secolo. Oppure in altri ambiti Enrico Mattei,ed Adriano Olivetti ed i tanti scienziati che l’Italia ha dato al mondo per finire con il fatto che la gran parte della stazione internazionale che gira intorno alla terra, base per altre esplorazioni spaziali, ha origine italiana. Ultima annotazione lo schieramento di sinistra deve trovare un modo di comunicare più semplice e più ordinato dei nuovi mezzi di comunicazione ,poco social, ormai troppo invasivi e confusionari,che non raggiungono tutti gli italiani

Rino Capezzuoli