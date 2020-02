La trilogia berlinese di David Bowie nella nuova collezione di Hugo

Il marchio Hugo lancia la capsule collection ‘Hugo loves Bowie’, che rende omaggio alla grande rockstar inglese David Bowie. La collezione, disponibile nei negozi da questo mese, combina indumenti e accessori che raffigurano le copertine di alcuni album e celebri slogan dell’artista. La Berlin Trilogy, ossia i tre album ispirati alla capitale tedesca, composta dai dischi ‘Low’, ‘Heroes’ e ‘Lodger’, è citata in tutta la capsule.

La bellissima Trilogia di Berlino, un autentico mito per tutti i fan del Duca Bianco, è intrisa di umori e citazioni decadenti e mitteleuropei ed è caratterizzata da un sound fortemente elettronico.

La felpa, creata per omaggiare l’album del 1977 ‘Heroes’, presenta le fotografie di Bowie scattate per la copertina dell’album da Masayoshi Sukita. Lo slogan ‘Tomorrow belongs to those who can hear it coming’, che venne utilizzato per promuovere l’album, è stampato su accessori e t-shirt pensati per uomo e donna.

“David Bowie era uno spirito ribelle che viveva la vita a modo suo. Questa capsule è un’opportunità per celebrare l’influenza che ha avuto e i valori che condividiamo”, ha commentato Bart de Backer, responsabile della linea di abigliamento maschile del brand.

Andrea Malavolti