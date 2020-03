La Uil compie 70 anni. Maraio, auguri al sindacato al quale siamo legati da valori storici

Buon compleanno Uil. L’Unione italiana del lavoro, fondata nel 1950, compie oggi 70 anni. “Un sindacato che ha saputo interpretare negli anni i bisogni dei lavoratori e difendere la loro dignità”- ha scritto Enzo Maraio, segretario del Psi, in una nota. “Battaglie che il Psi ha condiviso con il sindacato da sempre più vicino al suo mondo, a tutela dei lavoratori e dei loro diritti. Alla Uil ci legano valori come la libertà, l’inclusione, la solidarietà”- ha aggiunto Maraio. “La Uil, in queste settimane di difficoltà- ha aggiunto il segretario del Psi – sta mettendo in campo tutte le misure per evitare che i necessari provvedimenti del Governo per contenere l’emergenza sanitaria, possano determinare disagi per le famiglie italiane. Noi saremo al loro fianco” – ha aggiunto Maraio. “A Carmelo Barbagallo e alla Uil va tutto il mio sostegno e quello del Psi”