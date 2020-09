“La verità sulla Dolce Vita” , fuori concorso alla mostra del cinema

Per Enrica

Il 10 settembre è stato presentato alla mostra del cinema, fuori concorso la docufiction ‘’La verità sulla Dolce Vita’’ , di Giuseppe Pedersoli (uscirà in poche copie al cinema il 15 settembre) dedicato al co-produttore della ‘’Dolce Vita’’ Giuseppe Amato, nonno di Pedersoli (a sua volta giglio di Bud Spencer) proiezione che ha fatto scaturire da Umberto Rondi, figlio di uno degli sceneggiatori storici di Fellini, Brunello Rondi, coautore appunto anche dello script del famoso film di Fellini una amareggiata e indignata reazione durante la conferenza stampa relativa a questa docufiction.

Pedersoli si era difeso dicendo che il suo lavoro riguardava solo la storia produttiva del film e che ‘’non c’è era stata alcuna possibilità di interloquire con Rondi in modo normale’’ ha smentito seccamente etichettando come ‘’pure scuse e desolanti sonore bugie’’ queste affermazione. Lo stesso Umberto Rondi, peraltro ha dichiarato che’’ il film di Pedersoli restituisce, per altri aspetti, e per onestà mentale lo dico senza problemi, l’emozionante, romantica e coraggiosa figura di Giuseppe ‘’Peppino’ Amato, un grande produttore che mio padre stesso definì ‘’geniale’’ perché comprese subito la portata rivoluzionaria della sceneggiatura della ‘’Dolce Vita’’ mentre tutti gli altri si defilavano o la bocciavano)

‘’Le nuove dichiarazioni di Pedersoli (tra cui ‘’Umberto Rondi si è attaccato a uno spunto per creare un caso’ ndr) sono ulteriormente lesive sia dei fatti che della memoria di mio padre Brunello Rondi. Se da una parte ribadisco che Pedersoli avrebbe potuto e moralmente dovuto tagliare oltretutto dopo che il luglio scorso lo avevo contattato, due sequenze del docufiction ‘’La verità sulla Dolce vita’’ che oltretutto si propone di trasmettere una memoria storica credibile sulla realizzazione di questo film. Si tratta di due sequenze in cui l’attore che impersona Giuseppe Amato apre e sfoglia, inquadrato in primissimo piano, il copione, proveniente dall’archivio di Amato che riporta i soli nomi di Federico Fellini ,Tullio Pinelli ed Ennio Flaiano quali sceneggiatori della ‘’Dolce vita’’ inquadratura che, però, non corrisponde alla nota e storica verità delle cose (resa pubblica, come ampiamente noto, già sessant’anni fa dai titoli di testa del film, dalla Siae, dalla storiografia etc) verità delle cose, essendo stato Brunello Rondi un sceneggiatore centrale della ‘’Dolce Vita’’ avendo partecipato non solo alla sceneggiatura del film ma anche, in larga parte da solo con Fellini, alla riscrittura di buona parte della stessa prima e durante le riprese, cosa ben raccontata dal maggiore biografo di Fellini e della stessa ‘’Dolce vita’’ il compianto critico Tullio Kezich nel suo celebre diario sulla lavorazione del film, forse il testo più importante e dettagliato mai pubblicato sul film di Fellini, come sia dai titoli di testa del film sia dalla Siae etc). Tale inquadratura, infatti, pur rispecchiando materiale originale è gratuitamente e inutilmente omissoria e quindi offensiva nei confronti di mio padre e della conclamata storiografica cinematografica. Deliberatamente, oltretutto, poiché Pedersoli, per onestà intellettuale e rispetto della verità e del lavoro e della memoria di Brunello Rondi poteva tranquillamente tagliarla e nulla avrebbe tolto al film stesso. La seconda sequenza, vede, analogamente, pronunciare da parte dell’attore che impersona il produttore, e nonno di Pedersoli, Giuseppe Amato, la seguente battuta ‘’un copione scritto da Federico Fellini, Tullio Pinelli ed Ennio Flaiano’’ battuta anch’essa che trasmette al pubblico, specie alle nuove generazioni, una conoscenza distorta della reale storia del film film ‘’La Dolce Vita’’ aldilà del fatto che tale sviante dicitura sul copione sia realmente esistita, come in effetti è stato: ‘’Umberto Rondi’’ ha dicharato Pedersoli ‘’ si è attaccato a uno spunto per creare un caso’. Io ho fatto delle dovute e addolorate dichiarazione per rispetto della verità e per difendere la memoria e il lavoro di mio padre, non certo per creare un caso che per me e per mia madre è stato ed è solo fonte di grande amarezza e forte stress. Anzi, io stesso, come è dimostrato dalla mia corrispondenza, avevo avvertito sia Pedersoli che la produttrice che lo studio legale affidatario del film di correggere questi punti prima della presentazione alla Mostra del Cinema ma il tutto si è concretizzato in un’umiliante e minuscola e pressochè invisibile citazione di mio padre in un cartello di coda del film.

Umberto Rondi