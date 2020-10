La voce jazz di Ada Montellanico e l’Orchestra di Villa Pamphilj

L’Orchestra di Villa Pamphilj diretta da Fabrizio Cardosa incontra la cantante Ada Montellanico in uno speciale concerto che si terrà sabato 24 ottobre alle ore 11:30 (con posti limitati e prenotazione obbligatoria) e che sarà anche trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Teatro Villa Pamphilj e della Scuola Popolare di Donna Olimpia.

Una ripresa esaltante per l’attività concertistica dell’Orchestra di Villa Pamphilj che, come tante altre realtà musicali, ha subìto un arresto delle attività per oltre sei mesi a causa della pandemia.

La voglia di musica è ritornata con un progetto nuovo di zecca, centrato sulla collaborazione tra Orchestra e ospiti d’eccezione: in primis Ada Montellanico che si esibirà, accompagnata dalla formazione, nel concerto del prossimo 24 ottobre.

Ada Montellanico è una delle rappresentanti più prestigiose del panorama jazzistico internazionale e vanta innumerevoli collaborazioni con grandi strumentisti italiani ed esteri, oltre a un fattivo impegno nella promozione e diffusione della musica d’arte anche nelle scuole italiane.

Il concerto vedrà anche l’eccezionale presenza di Francesco Marini, altro esperto musicista, sassofonista, compositore e didatta che ha militato nell’Orchestra della RAI, oltre ai più grandi nomi internazionali del jazz o in formazioni specializzate nell’esecuzione di musica contemporanea.

Un programma ghiotto e singolare che comprenderà musiche di Rota, Bacharach, Nelson, Tenco, Zappa, Powell e Weill.

