Ancora un giorno di protesta e presidio delle aziende dell’indotto alle portinerie dello stabilimento Arcelor Mittal di Taranto, per sollecitare la multinazionale al pagamento di fatture per 60 milioni di euro. Si cerca di scongiurare il blocco della fabbrica, minacciato in mancanza di garanzie sul ristoro dei crediti,nella mattinata di oggi ci sarà un primo incontro tra l’azienda e gli appaltatori dell’indotto, accompagnati dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dal sindaco Rinaldo Melucci e dal presidente di Confindustria Taranto, Antonio Marinaro, per cooperare all’aggiornamento della contabilità. Domani mattina è previsto un ulteriore incontro, alla presenza dell’ad di ArcelorMittal, Lucia Morselli, per definire il piano di pagamenti e cercare così di chiudere la vicenda. L’associazione degli industriali ha chiesto alla multinazionale, per conto delle imprese, la sottoscrizione di un documento che preveda impegni precisi sui pagamenti, con un’unica data di valuta, per almeno il 70% del fatturato. Nei giorni scorsi sono stati notificati, secondo quanto reso noto dalla stessa Confindustria, avvisi di pagamento solo alle ditte di autotrasporto e, con importi parziali, a sei aziende di servizi dell’indotto. Ma in totale sono 150 le imprese interessate dai mancati pagamenti ArcelorMittal e hanno alle dipendenze 6mila addetti.

“Abbiamo evitato il disastro economico sociale immediato. Mittal è tornato sui suoi passi e ora ci sono le premesse per costruire insieme” un nuovo percorso. È stato il commento del premier Giuseppe Conte, ospite di Adnkronos Live. “Noi ci mettiamo anche il cuore oltre che la testa per realizzare questo obiettivo”, ha aggiunto Conte.

ArcelorMittal “ha garantito il pagamento del 100% dei lavori scaduti al 31 ottobre impegnandosi a pagare il restante nei termini consueti, ovvero entro il 15/12″. Lo dicono in riferimento alle fatture emesse verso ArcelorMittal dall’indotto-appalto del siderurgico di Taranto, fonti di Confindustria Taranto dopo l’incontro di questa mattina in stabilimento.

‘Il tema della salute è stato messo sul tavolo con il signor Mittal in coincidenza con il rilancio produttivo. Ad avviso di questo Governo non si possono più separare i temi della salute, dell’ambiente con il tema del lavoro, dell’occupazione e del rilancio produttivo. Il signor Mittal in questa ultima interlocuzione ha assunto una posizione completamente diversa rispetto al precedente incontro in cui ci aveva notificato di voler recedere dagli impegni contrattuali”. Lo ha detto il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte a Melfi. “‘Abbiamo aperto un negoziato che deve svilupparsi – ha aggiunto – e ci dovete dare un minimo di tranquillità. Capisco l’ansia di avere aggiornamenti quotidiani ma adesso si è avviato un negoziato e c’è da valutare i risvolti economici, industriali, giuridici, ecc. Abbiamo bisogno di qualche settimana di tempo ma ci stiamo lavorando, lo assicuro. Voglio assicurare soprattutto la comunità tarantina e pugliese. Il Governo sta lavorando con la massima determinazione e attenzione, avendo cura, e spera davvero presto, di poter portare a tutta la comunità locale in particolare dei buoni risultati”. Sulla possibilità di un coinvolgimento pubblico il premier ha poi precisato: “Laddove sia confermato l’impegno della società a continuare nella produzione, siamo pronti ad assicurare un coinvolgimento pubblico, motivato dall’importanza strategica del siderurgico per tutta l’economia italiana”.

Ma la difficile vicenda dello stabilimento di ArcelorMittal, che ha chiesto il recesso dal contratto siglato soltanto un anno prima, procede anche sul fronte giudiziario. Si avvicina infatti l’udienza di mercoledì a Milano sul ricorso d’urgenza dei commissari straordinari dell’ex Ilva contro ArcelorMittal. Ma l’udienza potrebbe essere rinviata, i commissari infatti sarebbero intenzionati a chiede un posticipo visto le buone intenzioni manifestate dai nuovi proprietari.