Cts: “Serve rigorosa osservanza delle misure anticontagio”

Il Comitato tecnico scientifico lancia l’allarme: agire subito e mettere in atto le restrizioni del caso per evitare che il contagio cresca ulteriormente. Quindi per “contenere e rallentare” la diffusione delle varianti del Covid, “in analogia con le strategie adottate negli altri paesi europei”, è necessaria una “rigorosa osservanza, rafforzamento e incremento delle misure di mitigazione del rischio sia in ambito nazionale che in specifici ambiti locali, evitando ulteriori misure di rilascio”. E’ l’indicazione che gli esperti del Comitato tecnico scientifico hanno dato venerdì scorso al termine della riunione in cui hanno analizzato gli ultimi dati epidemiologici e preso atto dello studio dell’Istituto superiore di sanità sulla diffusione delle varianti del virus in Italia. “L’incidenza dell’epidemia – hanno scritto nel verbale al termine della riunione i tecnici e gli scienziati – risulta nuovamente in crescita, con un impatto sostenuto sui sistemi sanitari”. E l’incremento dell’incidenza dovuta alle varianti “potrebbe prefigurare scenari con un nuovo rapido aumento diffuso nel numero di casi nelle prossime settimane”. Di qui, è la conclusione, la necessità della “rigorosa osservanza, rafforzamento e incremento” delle misure. Il provvedimento del ministro Speranza Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo 2021, data di scadenza del DPCM del 14 gennaio. Il provvedimento, spiega il ministero della Salute, tiene conto dei più recenti dati epidemiologici comunicati venerdì 12 febbraio dall’Istituto Superiore di Sanità. In particolare, il Cts ritiene che “non ci sono più le condizioni per riaprire gli impianti di sci” e ha demandato la decisione “alla politica”.

“Il Governo si impegna a compensare al più presto gli operatori del settore con adeguati ristori” comunica il ministero. La decisione sugli impianti di sci è stata condivisa nel governo. lo confermano fonti di Palazzo Chigi interpellate dall’Ansa. Le stesse fonti rimandano alla nota diffusa dal ministero della Salute in cui si ricorda che “il provvedimento tiene conto dei più recenti dati epidemiologici comunicati venerdì 12 febbraio dall’Istituto Superiore di sanità, attestanti che la variante VOC B.1.1.7, detta variante Uk e caratterizzata da maggiore trasmissibilità, rappresenta una percentuale media del 17,8% sul numero totale dei contagi. La preoccupazione per la diffusione di questa e di altre varianti del virus SARS-CoV-2 ha portato all’adozione di misure analoghe in Francia e in Germania”.

“Il grave andamento della pandemia con le drammatiche centinaia di morti al giorno – afferma il segretario Confederale della Uil Domenico Proietti – rendono necessarie scelte coraggiose. Il Governo decida, come avviene in altri Paesi europei, un lockdown totale di almeno due settimane come strumento per fermare i contagi e consentire la ripresa del tracciamento dei casi. E’ decisivo intensificare la campagna vaccinale e a questo proposito occorre decidere subito di derogare alla normativa europea in materia di proprietà intellettuale e brevetti. Occorre portare coloro che ne detengono la proprietà, a concedere i diritti di utilizzo degli stessi a tutti i Paesi al fine di consentire ad ogni Stato di produrre vaccini anti-Covid per tutelare la salute della popolazione mondiale. Questa è l’unica strada per superare questa drammatica pandemia”.