Latta e l’amore ai tempi del distanziamento sociale

“Li con Te” è il nuovo singolo di Latta in uscita su tutte le piattaforme musicali. Questo brano è in assoluto il primo del suo progetto musicale, inedito fino a oggi, molto estivo con sonorità fresche e moderne, di grande impatto e facile ascolto. Si parla di amore a distanza, di una coppia di ragazzi che aveva programmato di passare l’ estate insieme, ma purtroppo un imprevisto impedisce loro di incontrarsi, mandando a monte il sogno di passare la vacanza insieme. Un brano con due sentimenti contrastanti: uno gioioso nell’aspettativa, poi sfumata, l’altro invece triste e malinconico per la lontananza e l’impossibilità di stare insieme.

Il messaggio che questo brano vuole trasmettere è un invito ai giovani a vivere la propria vita giorno per giorno , senza però, dimenticare le persone a cui si tiene veramente. C’è stato molto lavoro intorno a questo singolo, la cui uscita è stata continuamente rimandata e ha subito diversi cambiamenti fino a giungere alla attuale versione. Il videoclip del brano è ambientato a Sabaudia nello stabilimento Lilandà.

«“Li con te“ è molto importante per me – dichiara Latta -, perché è uno dei brani eseguiti in anteprima assoluta in occasione dell’opening che ho fatto per il concerto di Achille Lauro lo scorso anno a Latina, e che ora finalmente vedrà luce. Inoltre questo brano è finalista nel contest Calabria Music Fest insieme all’altro mio singolo “Lacrime del Paradiso”».

Alberto Lattanzi, in arte Latta, cantante, songwriter e produttore musicale romano, coltiva la sua passione per la musica sin da quando era bambino. Nato il 29 novembre 1994 l’artista, cresciuto tra sogni ed emozioni, dopo aver avviato vari progetti in collaborazione, decide di proseguire il suo percorso come cantante solista parallelamente agli studi musicali (Conservatorio Licinio Refice in “Tecnico del Suono” e Bachelor of Arts in “Popular Music Production” presso Sonus Factory). Dal sound sempre aggiornato con la wave moderna, Latta entra nella Ventidieci Label, con la quale crea un progetto solido. Il 20 luglio 2019, Latta si esibisce per la prima volta proprio nella sua città natale, Latina, in apertura al concerto del celebre artista Achille Lauro nella tappa del tour “Rolls Royce”. Il 6 marzo 2020 esce il suo primo singolo, “A noi”, dedicato a una persona per lui molto importante, il testo vuole esprimere gratitudine e celebrare tutte le coppie che insieme sono cresciute e hanno raggiunto traguardi. A questo brano ha fatto seguito “Lacrime del Paradiso”.