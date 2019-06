Largo ai giovani, una scuola di Partito per ri-cominciare

Nasce il coordinamento politiche giovanili del Psi. Alla presenza del Segretario Enzo Maraio, oggi a Roma si è insediato il gruppo di lavoro programmatico sui temi più importanti per le giovani generazioni, dal lavoro alla scuola, dalla università alle sfide della innovazione, dalle start up alla creatività, dalla formazione alla competitività, dai cambi climatici all’approvvigionamento energetico. Protagonisti i giovani dirigenti e i tanti amministratori del Psi, arrivati da tutta Italia, molti dei quali eletti nella recente tornata elettorale.

Ricchi gli spunti di interesse che saranno approfonditi in una serie di iniziative che coinvolgeranno le migliori professionalità ed energie del partito su tutto il territorio nazionale, e che saranno – di volta in volta – aperte al confronto con il mondo dell’associazionismo, del sindacato, delle imprese, della scuola. Presto sarà reso noto il cronoprogramma degli incontri e delle iniziative, a partire

subito dopo l’estate, di una scuola di formazione politica del partito rivolta ai giovani militanti.

A coordinare i lavori in questa fase iniziale sarà il giovane dirigente del Psi, Andrea Frizzera.