L’auto usata ora si compra a distanza

Hurry! lancia un nuovo servizio con il quale punta a snellire le procedure d’acquisto dei veicoli usati, scommettendo sulla qualità e l’affidabilità del proprio parco auto. Da oggi infatti è possibile richiedere l’acquisto a distanza dell’usato, un’opzione che consente di scegliere on-line un’auto e comprarla senza recarsi dal concessionario.

Questa innovazione è sostenuta da un robusto sistema di garanzie: le auto proposte da Hurry! provengono dal noleggio a lungo termine di ALD automotive, sono auto “giovani” che hanno chilometraggio certificato (massimo 90.000 km) e sono controllate e revisionate per tutto il loro ciclo di vita. Tutti i veicoli hanno una garanzia di 12 mesi, estendibile a due anni, con soccorso stradale h24. Infine, per essere certi della soddisfazione del cliente, Hurry offre 14 giorni e 500 km per valutare l’auto e procedere eventualmente al reso. Una sicurezza in più.

La forza delle offerte di Hurry! è anche legata a prezzi decisamente competitivi. La vetrina e-commerce dell’usato presenta tutte le migliori marche di automobili a un prezzo estremamente vantaggioso per chi acquista, con sconti che arrivano fino al 20% rispetto alle quotazioni fornite da Quattroruote. E attraverso la nuova procedura, che avviene interamente on-line, l’utente potrà beneficiare anche di quelle occasioni che si trovano geograficamente lontane. Per facilitare ulteriormente l’esperienza di acquisto, il cliente può scegliere di far consegnare la vettura presso il centro Hurry! più vicino, selezionando il punto di ritiro più comodo tra quelli a disposizione.

Tanti servizi e garanzie che, nella tradizione di Hurry!, puntano a semplificare e cambiare le abitudini dei consumatori, scommettendo sul rapporto di fiducia costruito negli anni con la sua clientela.