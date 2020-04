Lavoro intelligente

L’emergenza sanitaria senza precedenti che ha colpito la nostra società, ha imposto un generale ripensamento, da parte delle istituzioni, del modo di lavorare. Dalla necessità di continuare l’attività lavorativa, sono emersi problemi e intuizioni di un nuovo modo di concepire il lavoro. Nell’ambito delle misure adottate dal Governo per contenere l’emergenza COVID-19, il Presidente del Consiglio ha emanato il 1° marzo 2020 un nuovo Decreto che interviene sulle modalità di accesso allo smart working, confermate dal Decreto del 4 marzo 2020. Lo smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro, che mira a conciliare tempi di vita e lavoro al fine di favorire la crescita della produttività. La definizione di smart working è contenuta nella Legge n.81/2017 e pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, volontarietà delle parti e sull’utilizzo di strumenti che consentano di lavorare da remoto, come pc portatili, tablet e smartphone.

Lo smart working non va necessariamente inteso come uno strumento in risposta all’emergenza necessaria e limitato a questa, è invece una modalità di lavoro sempre più diffusa. Secondo l’Osservatorio della School of management del Politecnico di Milano nel 2019 hanno fruito dello smart working 570mila lavoratori, un dato in crescita del 20% rispetto l’anno precedente. Lo smart working presenta benefici sia sui costi aziendali, sia sulla produttività, ovvero l’applicazione di un modello di smart working permetterebbe un incremento della produttività delle aziende italiane pari a 13,7 miliardi. Altro elemento da sottolineare è la ricaduta ambientale, una giornata di smart working alla settimana per ogni lavoratore comporta un risparmio annuale individuale di 135kg di Co2. Ovviamente questo tipo di modalità presenta dei punti critici come percezione di isolamento, distrazioni esterne e difficoltà di comunicazione. Studi scientifici sono concordi nell’affermare che lo smart working ha aumentato la produttività dei lavoratori, migliorato il benessere e il bilanciamento tra lavoro e famiglia. I lavoratori risultano essere più soddisfatti del loro tempo libero, sono più concentrati e risolvono meglio problemi, inoltre è da sottolineare una riduzione dello stress e del sonno.

Ulteriore aspetto da non tralasciare è che, a seguito dello smart working, gli uomini aumentano il tempo dedicato alle attività domestiche, si tratta quindi di uno strumento in grado di ridurre le differenze tra uomini e donne all’interno della famiglia.

La diffusione dello smart working, in Italia, risulta però inferiore alla media mondiale. Nel nostro Paese le aziende che attuano una politica flessibile del lavoro sono il 59%, un numero inferiore a tanti Paesi Europei come Germania (80%), Olanda (75%) e Regno Unito (68%).

I numeri più bassi rispetto gli altri Paesi Europei possono essere spiegati dalla mancanza in molte in famiglie di dispositivi adeguati allo smart working. L’ISTAT, nel 2019, ha rilevato che il 33,8% delle famiglie non disponeva di un computer o tablet in casa, il 47,2% ne aveva uno e il 18,6% ne aveva più di due. Dati che diventano maggiormente scoraggianti nel Mezzogiorno, dove la percentuale di famiglie senza computer supera il 41%.

Questi numeri impongono l’esigenza di una riflessione di tutte le parti in gioco, datori di lavori, lavoratori e Stato, sul come poter migliore una realtà in grande espansione, soprattutto alla luce dell’emergenza COVID-19. Appare necessario un grande sforzo per garantire a tutte le famiglie, la possibilità di accedere a questa nuova realtà del lavoro.

L’emergenza sanitaria ha fatto definitivamente emergere lo smart working come dimensione del mondo del lavoro, questo fenomeno irreversibile dovrà essere affrontato dallo Stato con nuove normative, non solo in ottica di produttività, ma anche in termini di tutele ai lavoratori. La strada appare ormai tracciata, gli sviluppi sono tutti in gioco. Lavorare in modo intelligente è possibile.

Fabio Visentini

Tesoriere Fgs Roma Circolo Rosselli