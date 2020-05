Le calzature futuristiche Electron create da Daniel Essa

Lo street style rivisitato in chiave futuristica di Daniel Essa fa irruzione nel mondo delle sneakers. Il giovane designer siriano naturalizzato francese lancia la collezione ‘Electron’, che include calzature easy to wear femminili, maschili e unisex, caratterizzate da lavorazioni artigianali, raffinati accostamenti cromatici e dettagli in rilievo. Tutti i modelli sono stati realizzati nel distretto marchigiano delle calzature e coniugano semplicità stilistica e complessità progettuale. Le pelli delle tomaie sono combinate in un’alternanza di finiture opache e riflessi vernice con inserti elastici in neoprene; le suole in gomma e gli interni in pellame garantiscono comodità per tutto il giorno.

A prevalere in questa innovativa linea sono le tonalità neutre del bianco, del grigio, del beige, del rosa e del kaki, ma anche il total black e il bianco abbinato a dettagli neon. La collezione comprende runner slip on, proposte high top che rileggono il minimalismo basic dello stile giapponese e le sneakers ispirate ai modelli tennis vintage che giocano sul dettaglio delle stringhe.

Dopo aver frequentato i corsi presso la celebre scuola di moda francese Esmod a Damasco, Daniel Essa ha concretizzato il proprio estro creativo grazie a un fortunato incontro con Ken Downing, allora direttore creativo di Neiman Marcus. In seguito ha anche attivato un canale YouTube di styling tutorial: The Parisian Gent.

Andrea Malavolti