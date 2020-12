Città del Vino, diretta facebook per il doc di Albugnano

In Viaggio per le Città del Vino presenta domani, venerdì 4 dicembre alle ore 11:00, in diretta sulla propria pagina facebook “Albugnano, il Balcone del Monferrato”.

Albugnano è un piccolo comune piemontese, in provincia di Asti, di circa 500 abitanti, famoso per l’omonimo vino doc. Il paese viene chiamato il Balcone del Monferrato perché si trova a circa 500 metri sul livello del mare e ha un celebre Belvedere, proprio sul punto può alto del Monteferrato, da cui si gode un panorama unico con boschi e vigneti; paesi e villaggi, e, sullo sfondo, la catena della Alpi, dalle Marittime alle Cozie.

Il vino Albugnano doc, ottenuto dalle uve Nebbiolo, è l’ennesima prova della varietà enologica del Monferrato. La zona di produzione comprende anche i territori di Pino d’Asti, Castelnuovo Don Bosco e Passerano Marmorito. Una produzione di nicchia che nasce nei migliori versanti collinari dei quattro Comuni, che propone anche una versione Superiore, affinata in botti di rovere per almeno un anno.

All’incontro, che non è dedicato solo al vino ma che mette in vetrina produzioni agroalimentari e altre caratteristiche di Albugnano, parteciperanno Giuseppe Festa, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’università di Salerno, in rappresentanza di Città del Vino; e, in rappresentanza del territorio, Stefano Vercelloni, coordinatore del Piemonte e vice presidente Associazione Nazionale Città del Vino; Aurora Angilletta, sindaco di Albugnano; Andrea Pirollo, presidente Associazione vignaioli Albugnano 549 e titolare dell’azienda Cà Mariuccia; Giancarlo Montaldo, giornalista e presidente della Enoteca Regionale del Piemonte in Albugnano; Valentina Barberis, direttrice Abbazia di Vezzolano; Claudia Binello, responsabile associazione “Le Tote di Albugnano”; Paolo Aiassa, vicepresidente dell’associazione di promozione sociale “Incollina turismo nel cuore del Piemonte”; Annarosa Nicola, laboratorio pluripremiato di restauro di opere d’arte “Nicola Restauri”. Modera Iole Piscolla, Associazione Nazionale Città del Vino.

Antonio Salvatore Sassu