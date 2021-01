Le consultazioni prendono ufficialmente il via dopo le dimissioni di Giuseppe Conte. Il presidente Mattarella inizierà il suo giro partendo dai presidenti di Camera e Senato. Ed è proprio a Palazzo Madama che la presidente Elisabetta Casellati ha comunicato che “si è costituito oggi il nuovo gruppo parlamentare Europeisti Maie Centro democratico”. Si tratta di 10 parlamentari. Il nuovo gruppo parlamentare ha già chiesto di essere convocato al Colle per le consultazioni. E “al presidente della Repubblica – assicura – avanzeremo la proposta di un nuovo governo Conte, perché è lui il nostro punto di riferimento”.

Saranno tre i giorni per le consultazioni in cui il presidente della Repubblica dovrà verificare se ci sono le condizione per mettere insieme una maggioranza solida che possa dar vita a un governo coeso. Una situazione tanto delicata che anche la stesura del calendario delle consultazioni ha richiesto ore, per capire, per esempio, se il centrodestra intendesse presentarsi unito o diviso e se fosse nato appunto l’annunciato gruppo di centro autonomo.

Al Colle dovrebbe arrivare la proposta di M5s, Pd e Leu di una conferma di Conte, che comporterebbe la cosiddetta ‘esplorazione’ sulla fattibilità di un Conte ter. Se la strada fosse praticabile, il Capo dello Stato potrebbe dare a Conte un incarico pieno o, appunto, esplorativo. Conte rimane anche il punto di riferimento di Zingaretti, segretario del Pd che ha riunito oggi la direzione del partito. Il processo di rilancio del governo chiesto dal Pd “è stato interrotto dalle dimissioni delle ministre Iv, un’irresponsabile apertura della crisi che è stato un errore politico sbagliato e grave”. Ha detto Zingaretti alla Direzione. “Il salto nel buio ha aperto una pericolosa stagione di precarietà.Un errore politico che ha prodotto sconcerto”. “In questo Parlamento Conte rappresenta punto di equilibrio credibile. Serve un esecutivo con ampia base parlamentare”. “Non possiamo consegnare Paese a destra. Chiedo il mandato – ha concluso Zingaretti – per proporre reincarico”.

Se sul nome di Conte non ci fosse la convergenza necessaria, si potrebbe verificare se la stessa maggioranza intende convergere su un programma, e un premier diverso da quello uscente. E a quel punto potrebbe essere necessario un secondo giro di consultazioni. C’è sullo sfondo l’ultimo, mai percorso a cuor leggero: il voto anticipato, se non si trovassero i numeri per formare una maggioranza assoluta.

Giovedì 28 gennaio saliranno al Quirinale, alle 16.45 il Gruppo Parlamentare “Liberi e Uguali” della Camera dei deputati; alle 17.30 i Gruppi Parlamentari Italia Viva – PSI del Senato della Repubblica e Italia Viva della Camera dei deputati; alle 18.30 i gruppi Parlamentari “Partito Democratico” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Venerdì 29 gennaio nel pomeriggio saliranno al Quirinale, alle 16.00 la coalizione di centrodestra formata da Fdi, Lega, Forza Italia, Cambiamo, Udc, Noi con l’Italia; alle 17 il Movimento 5 Stelle del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.