Le file della disperazione. Corsa agli ostacoli nel quotidiano

Code e ancora code, lungo strade, marciapiedi, nelle piazzette di periferia tra aiuole, cespugli e panni messi ad asciugare. Tutti in fila, con pazienza, per racimolare una borsa di generi alimentari, o davanti al monte di pietà per ipotecare un monile o una catenina. Cimeli di famiglia, che in questo momento problematico possono servire per pagare un’utenza, saldare un debito, dare una boccata di ossigeno al bilancio familiare o fare la spesa. Il credito su pegno è una forma di finanziamento disciplinata da una normativa del 1938, la quale prevede che sulla somma prestata ci siano da onorare spese e interessi. Tutti possono fruirne, ma generalmente a farlo sono le persone che non hanno altre alternative, se non quella di mettere in pegno un oggetto di valore per ottenere valuta cui fare fronte a innumerevoli necessità.

È colpa della crisi economica – è il solito refrain che risuona di continuo, puntuale come la sveglia mattutina. Sì, magari sono pure gli effetti collaterali di una pandemia che niente e nessuno era in grado di prevedere, ma mettere in croce solo il virus non è credibile. L’emergenza, purtroppo, ha reso evidente l’assenza di una rete solidale capace di arginare i momenti di difficoltà, e non solo quelli emergenziali come l’attuale, ma ogni qualvolta prende le mosse un’impasse determinato a fare lo sgambetto alla routine quotidiana. Poi, che sia reddito universale o pro tempore, poco importa; insomma, uno spiraglio di luce per chi non ha sostegno alcuno in caso di complicazioni dall’oggi al domani. Puntualmente, a dare una mano, sono l’associazionismo, il volontariato e le parrocchie, che si rivelano sostenitori basilari di chi sta patendo questo lungo e incerto periodo causato dal Covid-19.

Spalancare la finestra sul disagio e rendersi conto è un attimo: basta accendere la televisione e seguire uno dei tanti programmi di informazione con il loro fardello giornaliero di immagini e storie di persone cadute in disgrazia, che francamente suscitano pronta solidarietà. Ma chi sono questi individui? Tutti quelli che fino a qualche tempo fa, e cioè ante crisi, avevano un lavoro magari traballante, ma con un salario a fine mese. Altri, invece, con un’occupazione apparentemente più stabile, ma che scattata l’emergenza si sono ritrovati senza impiego e senza emolumenti. A ogni modo, questa gente che si guadagnava da vivere, ribadiamolo, con dignità e impegno, dall’oggi al domani non ha più avuto strumenti per andare avanti. E non stiamo parlando di emarginati costretti, loro malgrado, a vivere per strada o nell’indigenza, bensì di uomini e donne all’improvviso disarmati di fronte alle complicazioni innescate dall’epidemia. Ebbene, da parecchi giorni, questi cittadini, dopo avere dato fondo alle poche risorse e atteso un qualche aiuto economico, hanno dovuto ricorrere alla solidarietà di parenti, amici o del volontariato. Volontari instancabili, che tutti i giorni mettono assieme derrate alimentari e indumenti per aiutare chi si mette in fila e chiede aiuto. Una goccia nel mare dirà qualcuno, ma per fortuna c’è.

Comunque, il bisogno non sparisce tout court, anzi, decolla come un jet supersonico, perché nel frattempo, arrivano bollette, scadenze, affitto, rate in sospeso di mutui, prestiti e altre incombenze, che fino a due mesi fa, con rinunce e sacrifici venivano onorate, arrivando a fine mese col portamonete vuoto. D’ora in poi diventerà molto più difficile – se non impossibile. Per certi versi, sfidare il quotidiano sarà come cimentarsi in una corsa agli ostacoli senza nessuna possibilità di salire sul podio finale. D’accordo o meno, è l’istantanea del momento, mentre fa capolino la tanto agognata Fase 2, che trascina con sé paure, angosce, incertezze e lo spettro di una possibile inversione di rotta dei contagi. Naturalmente questa è una delle tante iconografie di quanto sta accadendo, una delle cronache meritevoli di attenzione. A quanti chiedono come andrà a finire viene da rispondere con una punta di ottimismo, perché davvero ce lo auguriamo tutti. Però, quando ci imbattiamo nella sofferenza giornaliera, nelle tante file sopra citate, l’ottimismo si scioglie alla velocità della luce. Proprio come un gelato sotto il sole, un sole caldo di maggio.

Stefano Buso