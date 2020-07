Le invenzioni su Ustica di Paolo Cucchiarelli, giornalista “investigativo”

In occasione del 40° anniversario della tragedia di Ustica c’è stata un’esplosione di articoli e libri sull’argomento con nuove teorie che si sono aggiunte alle innumerevoli già viste in precedenza. Fra queste ci ha colpito un’intervista del giornalista Pietro Andrea Annicelli a Paolo Cucchiarelli, autore di un recente libro (Ustica e Bologna: il 1980 mette fine all’Italia venuta dalla Resistenza e dalla Costituente, edito da La Nave di Teseo), apparsa su “Cronache Martinesi” del 15 luglio scorso.

Cucchiarelli è presentato come uno dei migliori giornalisti investigativi ma, francamente, le sue argomentazioni e le sue ipotesi su quegli eventi ci hanno lasciati alquanto perplessi circa il livello delle sue investigazioni.

Tra una battaglia contro le “verità riduttive” e il solito “mistero causato dall’indicibile”, l’intervista a Cucchiarelli si palesa come una delle tristemente note “teorie dell’autoevidenza”, riassumibili in un atteggiamento antiscientifico secondo il quale pur in assenza di documenti a conforto di tali – quasi sempre “indicibili” – teorie ci si lascia andare a vaticini e a professioni di fede che sarebbero, sempre secondo tali teorie, talmente “autoevidenti” da non necessitare di fonti e analisi particolarmente impegnative. Si tratta, in realtà, di letture semplificate, tranquillizzanti, che non danno conto della reale complessità del momento storico e che quasi sempre, per paradosso, coincidono con la visione cospirativa e ossessionata tipica dei terroristi.

Cucchiarelli deve avere sentito parlare della recente “scoperta” (due virgolette sono poche) della Rai circa il fatto che il famoso fonema “qua” o “gua”, a chiusura della registrazione fonica del CVR del DC9 Itavia, “grattando” opportunamente il vecchio nastro, sarebbe stato esteso a un “guarda cos’è”. Non sembra però avere verificato opportunamente tale notizia. Sull’argomento, infatti, è stato già scritto moltissimo nel corso dell’inchiesta giudiziaria e non c’erano suoni nascosti che sarebbero ricomparsi dopo 40 anni. Forse, potrebbe chiedere alla Rai con quale modalità abbia ripulito un nastro digitale copia di un originale analogico facendo comparire qualcosa che sull’originale non c’era. Dopo il “qua” o “gua” i diagrammi mostravano due impulsi – di origine elettrica e non fonica – a distanza di circa 250 millisecondi l’uno dall’altro, seguiti solo da un rumore di fondo a 400Hz come in tutti gli altri tratti di registrazione in assenza di parlato. Come avrebbero fatto a comparire i fonemi “rda, cos’è?”

Inoltre, Cucchiarelli avrebbe scoperto l’ennesima causa della caduta il DC9 Itavia: non è stata una bomba, non un missile, non una collisione, neppure una quasi collisione. La nuova arma sarebbe stata il getto con postbruciatore acceso di un aereo non meglio identificato che avrebbe fuso finestrini e pannelli elettrici del DC9 facendolo precipitare.

Sarebbe molto interessante sapere dove il Cucchiarelli ha attinto le informazioni in merito alla carlinga che sarebbe «stata intaccata dal fuoco», ai finestrini e ai vetri che sarebbero «fusi verso l’interno», al rivestimento esterno che «presenta tracce di bruciature» e ai pannelli elettrici che «si sono fusi». Ha forse fatto un’indagine tecnica tutta sua? E su quali reperti? Su quelli che facevano parte delle prove giudiziarie raccolte nell’hangar di Pratica di Mare fino alla primavera del 2007? O su quelli conservati al museo della Memoria di Bologna? Ha studiato, o anche solo letto, Cucchiarelli, le varie relazioni tecniche dei collegi peritali che hanno esaminato le migliaia di reperti recuperati, li hanno analizzati, catalogati uno per uno e collocati su una struttura metallica ciascuno nella posizione originaria? Ebbene, nessuno dei numerosi periti, assistenti tecnici e consulenti delle parti ha rilevato segni di fuoco o finestrini e vetri bruciati o fusi verso l’interno (e nemmeno verso l’esterno).

A questo punto della storia, Cucchiarelli dovrebbe anche dirci dove ha scoperto che esistono tattiche “non convenzionali” (bontà sua) di combattimento in cui un aereo ne attacca un altro colpendolo… coi gas di scarico? Già ci fa capire che l’aereo attaccante deve volare a velocità sostenuta dovendo viaggiare alla massima potenza (postbruciatore acceso): ci indichi un numero! 1000 km/h? Bene, avrà anche fatto qualche calcolo? Per quanto tempo il getto incandescente dell’aggressore avrebbe investito la fusoliera del DC9? Il giornalista azzarda qualche decina di secondi: facciamo 3 decine? In 30 secondi l’aggressore sarebbe stato già ad oltre 8 km dal DC9 e, se vogliamo considerare solo la lunghezza della fiamma del postbruciatore (circa 5 m), questa scomparirebbe perdendo ogni efficacia, ancorché ipotetica, in 2 decimi di secondo: una vera arma letale. Sarebbe anche desiderabile che ci spiegasse come avrebbe fatto la brevissima sfiammata del postbruciatore a fondere tutti i pannelli elettrici collocati all’interno del DC9. Abbiamo la netta impressione che Cucchiarelli non sappia di cosa stia parlando.

Ma non è tutto: non aveva escluso il Cucchiarelli, oltre alla bomba, anche il missile? Ora, però, mette in scena un altro aereo (addirittura sa che è un MiG 23) che scorta (?) il DC9 e che lancia un paio di missili contro quello (o quelli) che aveva (o avevano) arroventato il DC9, missili che, però, sbagliano il loro bersaglio e centrano il DC9 stesso. Ha provato il Cucchiarelli a visualizzare la dinamica di questo ipotetico scenario? Decisamente no, crediamo, perché altrimenti avrebbe scoperto che nelle condizioni descritte un missile non avrebbe mai potuto centrare ed esplodere contro il DC9. Ma tutto questo è irrilevante se l’obiettivo ultimo è creare una sceneggiata… chiamarlo scenario sarebbe troppo. Inutile, inoltre, quando si procede per pretesi “teoremi autoevidenti”, ricordare al Cucchiarelli essere stato provato il fatto che il serbatoio supplementare ripescato nella parte est della zona di recupero del relitto, a una quarantina di chilometri da quei due plot -17 e -12 che lui cita, era di un tipo non idoneo ad aerei da caccia per di più supersonici. Così come è probabilmente inutile ricordare che, secondo i periti radaristi del collegio d’ufficio del giudice Priore, i sistemi radar non hanno evidenziato tracce di altri aerei significativi per l’incidente in un’area di 50-60 miglia (90-100 km).

Ringraziamo Cucchiarelli anche per la lezione di aerodinamica, anche se l’autore dovrebbe ripassare le teorie di base: contrariamente a quanto ha detto, l’ala sinistra si è spezzata sì verso il basso, ma proprio perché potrebbe essere venuta meno la portanza, presumibilmente a causa di un forte momento picchiante dovuto al distacco di coda e motori raggiungendo così un eccessivo carico negativo.

E la storia dell’uranio? Qui, forse, si esagera di nuovo un tantino: nessuno ci spiega perché, per far arrivare dell’uranio in Libia, si sceglie un aereo che dopo aver percorso mezza Italia atterra nuovamente su territorio italiano! Ma veramente qualcuno può pensare di spedire clandestinamente dell’uranio a dei destinatari arabi con un aereo che fa tratte nazionali con capolinea in Italia? Sembra offensivo anche per un’intelligenza di medio livello e senza troppe pretese. Magari si poteva scegliere come destinazione Malta o la Tunisia.

In qualsiasi operazione di un certo livello viene sempre fatto un calcolo di “costi/benefici”: è forse ragionevole pensare che per fermare un presunto traffico di uranio (o per qualsivoglia altro scopo) un “secret team” metta in piedi un’operazione aerea internazionale che automaticamente coinvolge centinaia di persone con la certezza che tutto venga scoperto in tempi relativamente brevi? È proprio qui che un ordigno a bordo sarebbe il modo più semplice e sicuro per raggiungere lo scopo, come vari episodi ci hanno dimostrato!

La retorica cospirativa e ossessionata della subalternità dello Stato italiano a interessi multinazionali e sovranazionali, teoria che sembra molto cara al Cucchiarelli, è un tema ricorrente a partire almeno dal 68-69 in Italia. Può essere riadattata a qualsiasi evento storico dell’Italia repubblicana se l’obiettivo è creare un racconto di finzione. Certamente può essere applicata al caso Ustica e alle innumerevoli false notizie che ne hanno accompagnato il racconto pubblico fino ad oggi. La storia, però, è tutt’altra cosa.

Franco Bonazzi e Francesco Farinelli

Franco Bonazzi e Francesco Farinelli sono autori del volume Ustica. I Fatti E Le Fake News. Cronaca Di Una Storia Italiana Fra Prima E Seconda Repubblica, LoGisma,Firenze.