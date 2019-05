Le pagelle: Atalanta regina, tutto storto per Roma e Fiorentina

ATALANTA 8,5 – Partenza negativa dovuta all’eliminazione nei preliminari di Europa League contro il Copenaghen, che ha lasciato il segno nel morale della squadra. Poi una clamorosa cavalcata: miglior attacco del campionato con 77 reti e terzo posto che nemmeno il più ottimista, tra i tifosi orobici, si sarebbe aspettato. Per la prima volta i bergamaschi giocheranno in Champions League, traguardo che fa dimenticare la sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Lazio. Gasperini verso la Roma: sicuro che sia la scelta giusta?

BOLOGNA 6,5 – Male la prima parte di stagione con Pippo Inzaghi. Con Mihajlovic invece la svolta: il tecnico serbo ha portato i felsinei dal terzultimo al decimo posto con un girone di ritorno da Champions League e un Dall’Ara diventato fortino. I tifosi gli chiedono giustamente a gran voce di non andarsene.

CAGLIARI 6 – Troppi infortuni hanno impedito alla formazione sarda di ottenere qualcosa in più di una salvezza comunque mai in discussione. Una rosa con Cragno, Barella, Pavoletti e Srna può stare ben al di sopra del 14° posto.

CHIEVO 3 – Tutto storto per i clivensi con una penalizzazione estiva che ha influenzato l’umore ed il mercato. La scelta di affidarsi al giovane D’Anna si è rivelata negativa, Ventura poteva rilanciarsi e invece è finta male per tutti. Unica emozione l’addio al calcio di Sergio Pellissier, già nominato nuovo direttore sportivo.

EMPOLI 6,5 – Retrocessione a testa altissima. Andreazzoli (ed a tratti anche Iachini durante la sua parentesi) hanno dato un gioco propositivo ai toscani, ma hanno pesato i troppi limiti difensivi. Ed una sfortuna nera nell’ultima gara contro l’Inter. Arrivederci.

FIORENTINA 4 – Un disastro. Dopo il ridimensionamento degli ultimi anni, in pochi speravano di raggiungere l’Europa ma non di rischiare addirittura la retrocessione in Serie B. Squadra smarrita e senza leader, dopo Pioli è arrivato Montella ma ci sono stati soltanto guai. I Della Valle sono ai saluti: il nuovo patron, Rocco Commisso, probabilmente dovrà attuare una rivoluzione.

FROSINONE 4,5 – Longo prima, Baroni poi: mai però la squadra ciociara ha dato l’impressione di avere le carte in regola per potersi salvare. Peccato perché la società è seria (con uno stadio di proprietà) ed il pubblico encomiabile.

GENOA 4,5 – Per un pelo il Grifone non è sceso in B. Gestione scellerata di Preziosi che ha esonerato Ballardini quando la squadra era nella parte sinistra della classifica e ceduto Piatek a gennaio senza rinforzare adeguatamente la rosa. Male Juric, malino Prandelli: anche qui servirebbe una rivoluzione.

INTER 6 – Sufficienza perché è stato raggiunto l’obiettivo del quarto posto, ma pesa nel giudizio complessivo l’eliminazione dalla Champions quando il passaggio del turno sembrava cosa fatta (bastava battere in casa il Psv già eliminato) ed il cammino negativo in Coppa Italia ed Europa League. Il caso Icardi gestito da dilettanti, Spalletti lascerà la panchina a Conte. E quasi quasi si è tolto un peso.

JUVENTUS 7 – L’ottavo scudetto di fila non deve passare sotto traccia. Però… in Champions si poteva e doveva fare di più, idem in Coppa Italia dove la Vecchia Signora ha abdicato dopo 4 anni. Divorzio con Allegri dopo 5 anni, ancora top secret il nome del suo successore (Sarri favorito). Ronaldo garanzia, ma troppi giocatori sembrano smarriti, Dybala su tutti.

LAZIO 6,5 – La vittoria in Coppa Italia salva una stagione che, altrimenti, sarebbe stata fallimentare. In campionato infatti si poteva fare decisamente meglio dell’ottavo posto: Luis Alberto, Milinkovic e lo stesso Immobile ben al di sotto del rendimento dello scorso anno e società completamente assente sul mercato. Simone Inzaghi medita sul futuro…

MILAN 5,5 – Champions accarezzata ma sfumata all’ultima giornata. Gattuso da elogiare per la sua schiettezza, ma la sensazione è che non possa fare i miracoli con una squadra lontana anni luce da quella che dominava in Europa negli scorsi decenni. Per i tifosi l’agonia continua.

NAPOLI 6,5 – Ad Ancelotti va il merito di aver avuto il coraggio di cambiare modulo e filosofia ‘made in Sarri’: addio al 4-3-3 e spazio al 4-4-2 e soprattutto rosa interamente coinvolta nelle rotazioni a discapito dei ‘titolarissimi’. In campionato mai in discussione il secondo posto, grava però sul voto la brutta ed inerme eliminazione in Europa League contro l’Arsenal, diventato nel corso della stagione il vero obiettivo degli azzurri. Ma Insigne è davvero un top player?

PARMA 6 – Ottimo girone d’andata, Gervinho trascinatore con le sue micidiali accelerate. Pericoloso crollo nella seconda parte del campionato dovuto probabilmente al rilassamento per una classifica sempre positiva. Al di là di qualche campanello d’allarme, salvezza mai in discussione.

ROMA 4,5 – Tolto Ranieri, giudizi negativi per tutti. In primis per la società: basterebbe ricordare la scelta di Olsen come sostituto di Alisson fino alla scelerata gestione dell’addio di De Rossi, messo alla porta come se fosse uno qualsiasi. Male anche Di Francesco, soprattutto per la tenuta atletica della squadra, falcidiata dagli infortuni. Ed i vari Schick, Karsdorp, Pastore, Nzonzi e Coric si sono rivelati dei flop. Solo elogi per appunto Ranieri che, nelle vesti di traghettatore, ha ridato orgoglio ai giallorossi, ma ormai la stagione era compromessa.

SAMPDORIA 6 – Annata positiva che, anzi, poteva regalare anche maggiori soddisfazioni considerando i 26 gol di bomber Quagliarella, capocannoniere a 36 anni suonati. Giampaolo chiede al club di alzare l’asticella per restare: cosa risponderà Ferrero?

SASSUOLO 6 – Il tanto elogiato De Zerbi ha dato un bel gioco al Sassuolo e, solo in parte, riabilitato Berardi. Troppe però le partite in cui sono arrivate pesanti sconfitte: da migliorare quindi la fase difensiva. Giudizio comunque senza infamia e senza lode.

SPAL 7 – Una delle rivelazioni del campionato. Brava la società a puntare sulla continuità (Semplici mai in discussione anche nei momenti meno positivi) e ad allestire il giusto mix tra giovani ed esperti. Stagione del riscatto per Petagna, autore di 16 gol.

TORINO 7 – Un pizzico di amaro in bocca per un settimo posto (ottimo) che però non è valso l’accesso in Europa. Ma la stagione dei granata è oggettivamente incriticabile. Mazzarri confermato, arriverà un nuovo ds dopo l’addio di Petrachi.

UDINESE 6 – Esattamente come 12 mesi fa Tudor ci ha messo una pezza salvando i bianconeri dalle sabbia mobili. Male infatti avevano fatto prima di lui Velazquez e Nicola. Sarà il caso di confermarlo questa volta, caro Pozzo?

Francesco Carci