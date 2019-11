Le poesie di Vittorio Mietta diventeranno storie a fumetti

Vittorio Mietta (1987-2013) nasce e cresce a Pavia. Si diploma al liceo classico della sua città, e contemporaneamente coltiva un grande interesse per il mondo del fumetto, quello giapponese in modo particolare, che approfondisce anche a livello accademico. Non a caso si laurea all’Università Cà Foscari di Venezia con una tesi sulla tecnica degli anime (i cartoni animati nipponici).

Vittorio ha amato l’arte in tutte le sue forme, con una preferenza per la poesia e il fumetto.

Dalla combinazione di queste due passioni, il 31 ottobre scorso è stata bandita la prima edizione del concorso “Il Vitto” Premio “Vittorio Mietta”, riservato a giovani autori di fumetti professionisti o alla ricerca di un’occasione per emergere.

L’iniziativa è stata organizzata dalla famiglia del giovane poeta prematuramente scomparso, e dagli amici, per portarne avanti il ricordo e mantenere viva la sua arte.

Il concorso vuole diventare un primo punto di approdo per i giovani che, come Vittorio, hanno qualcosa di originale, interessante e bello da dire.

Il tema di questa prima edizione prende spunto da una sua poesia: “Mille e una notte”, che dà il titolo a una antologia pubblicata postuma nel 2014.

Partendo dal testo della poesia, i partecipanti dovranno realizzare una breve storia autoconclusiva della lunghezza massima di 8 tavole. Non sono previsti limiti stilistici o tematici dato che la poesia vale solo come ispirazione iniziale.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta ai ragazzi dai 18 ai 32 anni. I lavori dovranno pervenire dal prossimo 30 novembre al 10 gennaio 2020. Maggiori informazioni nel sito www.ilvitto.it/.

Sono previsti quattro vincitori, che avranno la possibilità di partecipare a un workshop tenuto dal disegnatore Sergio Gerasi (Star Comics, Bonelli, ReNoir, Bao Publishing, Servizio Pubblico di Michele Santoro), mentre l’autore dell’opera migliore riceverà un premio in denaro di 500 euro.

Le opere selezionate dalla giuria verranno esposte all’interno di una mostra, che sarà allestita a Pavia, e pubblicate in volume.

Antonio Salvatore Sassu