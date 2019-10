Le strade di Roma, la Capitale da un altro punto di vista

Debutta “Le Strade di Roma”, il blog che apre nuovi sguardi sulla capitale

Dal 26 ottobre 2019, ci sarà un altro modo di camminare per la città: il blog “Le Strade di Roma” vi farà scoprire, con articoli, consigli e dettagli, tutto quello che merita di essere conosciuto ed esplorato tra le vie e i quartieri, secondo un punto di vista inedito e personale. Giornalisti, blogger e fotografi, italiani ma anche internazionali, vi condurranno in luoghi ben selezionati e mirati per cogliere le diverse realtà in evoluzione e raccontare il fermento creativo che, su più fronti, anima oggi la capitale.

I migliori ristoranti e botteghe e i posti per bere bene, arte e cultura (anche indie), lifestyle, moda e design sono solo alcuni degli ambiti in cui spazia il progetto, che arriva a Roma dopo le fortunate esperienze de “Le Strade di Torino” * – il primo blog che da aprile 2017 ha dato il “la” a tutto, ideato da due amiche, la torinese Monica Pianosi e l’olandese Jehanne Oostra -, “Le Strade di Milano” (attivo da maggio 2018) e “Le Strade di Genova” (nato a maggio 2019).

Strade che crescono e si intrecciano, con una precisa direzione e una chiara mission: parlare a chi abita in città ed è sempre alla ricerca di chicche e segreti in più, ma anche ai visitatori che vogliono essere guidati tra modernità e tradizione. Sapendo cosa scegliere, dove andare e perché. Stimolando curiosità e offrendo una visione “altra”, anche narrativa, che fa la differenza. Giovanile, dinamica. Affidabile e fidata.

“Le strade è come una città medioevale in fermento. Prendi una strada, la più piccola che trovi, e non sai mai dove potresti ritrovarti. In una magnifica piazza o invece davanti a un muro. Il nostro progetto funziona un po’ così: giriamo, facciamo, non stiamo mai fermi e proviamo a muoverci nelle direzioni in cui la città e la vita ci conducono. Con Roma la vita aveva per noi in serbo un luogo meraviglioso. Grazie all’aiuto di Francesca Palmieri e di Camilla Colavolpe, siamo riuscite a dare un volto (anzi 10) a Le strade di Roma e ora non vediamo l’ora di vedere dove arriverà”, raccontano Jehanne Oostra e Monica Pianosi, co-founder del progetto.

Dare nuovi sguardi su una Roma non da cartolina, catturata in modo non convenzionale, con una particolare attenzione verso l’innovazione, è l’obiettivo del team di Le strade di Roma, guidato dalla city lead Francesca Palmieri che afferma: “Il nostro è un approccio alla città de core e de pancia, ossia emotivo, autentico e passionale. La Roma che amiamo si muove tra Storia e novità, tra punti fermi e continue sorprese, tra veracità, contaminazioni e qualche contrasto che rende tutto più vivo. Non vediamo l’ora di coinvolgere persone e lettori, prenderli per mano, per passeggiare insieme alla scoperta di un mondo urbano che ha tanto da dire e regalare”.

“Abbiamo persone a cui piace fare ricerca – afferma Camilla – Scrivono di un posto perché lo amano o di un tema perché si sentono appassionati”. Diego Funaro, ad esempio, scrive di arte e architettura che rigenera la città: “Esploro le zone nascoste e dimenticate di Roma: da cultura e tradizione, alle gallerie, dall’arte, all’architettura. Ci sono molte personalità che scrivono per Le Strade di Roma, ogni persona ha una vena particolare e la condivide su questo spazio, che è pubblico”, conferma Diego.

A legare indirizzi, eventi e appuntamenti da non perdere, un filo rosa: è questo il colore scelto graficamente per quest’avventura, che unisce e tinge palazzi, muri e tramonti. Un colore che diventa subito un simbolo e una firma. Riconoscibile.