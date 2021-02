Le verità scomode dell’era Craxi la verità che va oltre la cronaca

“La libertà equivale alla mia vita”. Il ventennale della morte di Bettino Craxi celebratori nel gennaio del 2020 ha messo in scena il paradosso della memoria del segretario del partito socialista. Lo scrive sul Corriere della Sera

Soprattutto durante l’affollata commemorazione al cimitero di Hammamet dove campeggia questa frase che è ancora oggi un monito pesante per la storia italiana. Giulio Santarelli già sottosegretario nel primo governo Craxi è autore di un libro documentario, denso e appassionato, Le verità scomode. Craxi e e i socialisti al governo. Crescita sviluppo e benessere per gli italiani, in cui con coerenza e fedeltà alle sue radici si prefigge di demolire la montagna di menzogne e di falsità che ci vengono rivolte a trent’anni dalla conclusione del governo Craxi ed esplicita quel paradosso con le stesse parole di Craxi: “Sono certo che la storia condannerà i miei assassini. Solo una cosa mi ripugnerebbe: essere riabilitato da coloro che mi uccideranno”.

