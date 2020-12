Legge di bilancio, Uil: “Ci saremmo aspettati di più”

Il Senato non ha fatto in tempo ad approvare a tamburo battente la Legge di Bilancio, che la pioggia di critiche che ha accompagnato i lavori del Parlamento si è trasformata in grandine. Tra i primi a esprimersi, la Uil che, in un’intervista al segretario generale Pierpaolo Bombardieri pubblicata sull’Avanti, aveva già bocciato parte della Manovra, un giudizio negativo ribadito anche da un comunicato stampa, di cui pubblichiamo un estratto.

«Ci saremmo aspettati molto di più. Il nostro, scorrendo attentamente il testo, è un giudizio profondamente insoddisfacente che fa il paio con il parere inevitabilmente negativo anche sul metodo. Dopo i necessari interventi a pioggia degli scorsi mesi, varati per provare a fronteggiare l’emergenza, questa Legge di Bilancio era l’occasione per definire le linee guida su cui ricostruire il tessuto economico e sociale del Paese».

«Invece, si continua a perpetrare la politica dei piccoli “bonus” anziché provare a fornire risposte concrete, solide e lungimiranti per il lavoro, il reddito, la protezione sociale e per superare le tante crisi industriali. È una manovra che non ha una visione strategica dei tanti problemi che attanagliano il Paese, senza attenzione a giovani donne e pensionati, a chi rischia di perdere il posto di lavoro e a chi aspetta il rinnovo dei contratti».

«Avremmo aiutato a correggere l’impostazione dal fiato corto e dall’ambizione limitata – ribadisce ancora una volta la Uil – se il Governo avesse coinvolto adeguatamente le principali parti sociali del Paese».

«Partiamo dalla salute, centro nevralgico del periodo che stiamo attraversando. La crisi ha messo a nudo tutte le debolezze del nostro sistema sanitario. Per noi è fondamentale che siano stanziate adeguate risorse per rendere il Servizio Sanitario Nazionale pienamente efficiente ed efficace nella quotidianità e nelle situazioni emergenziali. E anche quei lavoratori che la stessa politica ha definito “eroi” non trovano risposte risolutive».

«Per approfondire la grave questione sanitaria sosteniamo la necessità di un intervento legislativo in materia di vaccinazione per aumentare l’uso di uno strumento così decisivo che la scienza ha messo a punto per il superamento della pandemia».

«Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, ribadiamo che, a causa del grave contesto pandemico, sarà necessario continuare ad intervenire a favore di tutti i lavoratori e le lavoratrici, con misure straordinarie di sostegno al reddito sia in costanza di rapporto di lavoro che in caso di disoccupazione. Riteniamo che l’incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione sia insufficiente. Analogo giudizio per il fondo politiche attive: vanno messi in campo ben altri finanziamenti. Urgerebbe l’istituzione un fondo per promuovere progetti formativi per chi perde il posto di lavoro. Riteniamo sia necessario prevedere l’introduzione, per il 2021, di una “indennità di disoccupazione Covid” che vada in deroga alla disciplina ordinaria. Inoltre, è stata vana la nostra richiesta di proroga della “acausale” sui contratti a termine».

«Ancora, non sono esaustive le misure per il rilancio e lo sviluppo del Mezzogiorno, quali la fiscalità di vantaggio produttiva e la proroga del credito di imposta investimenti e le assunzioni di 2.800 giovani nella pubblica amministrazione. Occorre dare attuazione concreta al Piano Sud 2030 con investimenti prioritari sul sistema delle infrastrutture sociali digitali, sociali e sanitarie e per la mobilità e rendere resiliente il tessuto produttivo attraverso una rinnovata politica industriale. Assolutamente parziale la risposta al tema della protezione dei cosiddetti lavoratori fragili».

«In materia fiscale, bisogna assolutamente porre rimedio all’errore che potrebbe generare un depotenziamento dell’ulteriore detrazione introdotta a luglio. Si dovrà, poi, avviare nei prossimi mesi la necessaria riforma del nostro sistema fiscale con interventi che diminuiscano il carico fiscale che grava in particolare sui lavoratori dipendenti e sui pensionati».

«In materia previdenziale, è fondamentale il varo di misure, come l’estensione della quattordicesima, che restituiscano potere d’acquisto ai pensionati italiani. Così come non vediamo nella manovra provvedimenti necessari per affrontare il tema della non autosufficienza».

Redazione Avanti