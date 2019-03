In vista del Congresso PSI e delle elezioni, eletto il nuovo segretario PD, vista la caduta nei sondaggi e soprattutto l’incapacità del governo attuale di riportare l’Italia sul cammino della crescita economica, dobbiamo constatare – volenti o nolenti – che Renzi ha avuto ragione a non allearsi con i 5 Stelle ed a mostrare agli italiani l’inconsistenza delle proposte dei 5 Stelle ed il volto radicale della Lega.

Bisogna anche riconoscere che il Governo Renzi aveva riportato il Paese sulla strada della crescita, che Jobs Act e Buona Scuola andavano nella direzione giusta e che, al netto di Alfano, il ministero degli interni aveva in Minniti un ottimo inquilino.

La sinistra si declina da sempre in due aggettivi: riformisti e massimalisti. La strada del riformismo non si cambia, dobbiamo impegnarci per tornare a crescere e competere in Europa e nel mondo, per dare posti di lavoro ai disoccupati, agli emigrati ed agli immigrati.

L’Italia torni a crescere. Le elezioni europee saranno il momento per dimostrare che i riformisti sono determinati a non mollare.

Leonardo Scimmi