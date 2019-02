Mentre si prepara il CN al solito ricco di polemicucce, il mondo addita l’Italia quale pseudo potenza sempre meno competitiva. Di contro rinascono antiche resistenze basate su identita’tradizione religione anticapitalismo ed anti americanismo. Anziché guardare all’Europa come faro di civiltà, si imputano all’Europa tutti i mali, dalla crisi economica all’immigrazione (Afd, Lega, Le Pen) e si propone un’Europa euroasiatica in funzione antiamericana, con cuore tedesco e risorse energetiche a Mosca.

Il mondo globale (modello americano) viene respinto, il mercato viene respinto, l’emigrazione è considerata minaccia alle identità e si rivalutano lingue confini e tradizioni. Un mix invincibile nelle urne.

Le forze progressiste hanno da parte loro sbandato, hanno perso il momentum ed anziché rilanciare il dibattito sull’Europa anni fa, quando si doveva, si sono perse in un vago ed autoreferenziale progressismo di stampo ONU che non poteva attrarre nessuno fuorché poche elite illuminate.

La partita delle europee è in salita, manca una narrazione alla sinistra, che ha perso le sue armi retoriche anti capitaliste ed anti americane, e si divide tra chi cerca di recuperarle e chi invece punta sull’agenda ONU.

Che fare quindi? Come affrontare le europee? Non basta fare rassemblement, ci vuole una idea una proposta una narrazione da contrapporre alla forte proposta di Visegrad e della Lega, una proposta che sposa sia la radicalità di destra che quella di sinistra e che non potrà essere derubricata, se la si vuol sconfiggere, a mero movimento anti moderno o pericolo neo fascista.

Leonardo Scimmi