Il 2021 inizia con una pesante eredità ricevuta dal 2020 segnato dalla pandemia. Tuttavia, nasce sotto il segno della speranza per il progresso della campagna vaccinale e della prudenza, perché la vita non tornerà alla normalità in breve, almeno non prima di qualche mese. Nessuno sa con esattezza cosa accadrà, ma con ogni probabilità, l’arrivo del vaccino dovrebbe migliorare la situazione generale rispetto al 2020.

Secondo diversi esperti, il 2021 sarà segnato dai progressi sul fronte sanitario che avranno senz’altro ripercussioni sull’andamento dell’economia e sulla socialità. Vediamo quali sono le prospettive con un breve excursus mese per mese.

Gennaio inizierà guardando con un certo ottimismo il 2021. Il primo fattore sarebbe dovuto allo sviluppo dei vaccini, il vero cambiamento nel gioco dell’economia globale e dei mercati finanziari, un evento importante della cooperazione internazionale. Poi, c’è la nuova presidenza negli Stati Uniti. La diplomazia di Biden sarà diversa, anche nel contrasto al cambiamento climatico. Infine l’Europa, che con il piano Next Generation EU ha dato una risposta alla crisi ben più energica rispetto a dieci anni fa quando la passeggiata sul mare di Merkel e Sarkozy scatenò la tempesta finanziaria sui mercati europei. Il mese di gennaio sarà movimentato già nei primi giorni con le elezioni in Georgia per il Senato. Una maggioranza repubblicana nel Senato degli Stati Uniti potrebbe condizionare le azioni della nuova presidenza Biden. In Italia, secondo qualche economista, a fine anno gli indicatori congiunturali sarebbero migliori delle aspettative, proprio perché il secondo lockdown ha colpito l’economia in modo meno invasivo: ha avuto l’effetto di salvaguardare la maggior parte delle attività ad eccezione del turismo, sport, ristorazione, trasporti e spettacoli. A questo si dovrebbe aggiungere il fatto che a fine anno una parte del potenziale di spesa sarebbe stato accumulato nei depositi bancari alimentando la liquidità bancaria che sarebbe pronta per essere impiegata. Tuttavia la risalita dipenderebbe dal ritorno della curva dei contagi a livelli controllabili, tali da poter colorare le regioni di giallo.

A febbraio saremo ancora alle prese con il virus: i mercati saranno sensibili alle notizie sull’efficienza nella distribuzione e somministrazione dei vaccini, alla loro efficacia, alla progressiva diminuzione delle curve dei contagi, e saranno attenti alle notizie sulle possibili mutazioni del virus. La somministrazione del vaccino non sarebbe la fine della storia ma, molto probabilmente l’inizio dell’ultimo capitolo.

A marzo potrebbe iniziare l’inversione di tendenza. Il clima dovrebbe essere meno favorevole alla diffusione del virus e dovrebbe aumentare il numero dei vaccinati, in particolare di quelli più deboli e più esposti ai rischi di contagio. Si potrebbe prevedere un miglioramento della fiducia e consentire l’avvio degli investimenti e della spesa per consumi. Però, a marzo scade il divieto di licenziamento (salvo proroga), quindi ci sarebbe il problema della perdita di posti di lavoro conseguente al crollo del Pil. Finora i posti di lavoro perduti sono 192mila, e non è irrealistico pensare che questa cifra possa raddoppiare. In Italia, secondo il presidente del Centro Einaudi: “Questo comporterà la necessità di essere creativi: non possiamo lasciare indietro una parte così importante della forza lavoro. A marzo la politica dovrà impostare in modo creativo politiche attive”. Sul fronte dell’economia globale le previsioni sono sempre fluide: il virus e il vaccino saranno ancora al centro dell’attenzione e le economie resteranno fortemente dipendenti dalle misure di sostegno dei governi e delle banche centrali.

Nel mese di aprile, in cui cadono alcune festività religiose, potrebbero esserci i primi segnali di ripresa, anche se graduale, nel settore turistico. Si dovrebbero iniziare a vedere i primi effetti delle misure del Recovery Fund. Inoltre, la programmazione comunicata alla Commissione Ue a febbraio dovrebbe avere un primo riscontro. Si spera quindi in un consolidamento della ripresa. Secondo uno studio del Centro Einaudi, nel corso del 2020 le famiglie avrebbero portato dal 12% al 20% il loro tasso di risparmio. Questo farebbe pensare che spese più importanti, come acquisti di beni durevoli, possano ricominciare a essere effettuate, se riprende la fiducia. Sul fronte degli investimenti, in primavera, quindi, potrebbero esserci i primi effetti positivi delle campagne di vaccinazione.

A maggio ci saranno le elezioni amministrative in città importanti come Roma, Milano, Torino. Secondo qualche economista, sarebbero un elemento di incertezza proprio in una fase particolarmente importante. Il governo dovrebbe già trovarsi nella fase decisionale sulla destinazione e la realizzazione degli investimenti consentiti dalle risorse messe a disposizione dall’Europa. Il piano Next Generation EU, non è un tesoretto già disponibile. Si tratta di risorse messe a disposizione gradualmente, a fronte della presentazione di piani. Se i piani non ci saranno, non ci saranno neppure le risorse. Mancare la storica occasione sarebbe una grave responsabilità del Governo verso le generazioni più giovani.

A inizio estate, nei mesi di giugno e luglio, a causa di queste preoccupazioni, potrebbe scoppiare qualche temporale. Tra gli eventi degni di nota, come ha ricordato il Presidente Mattarella nel suo discorso di fine anno, c’è la presidenza italiana del G20, iniziata ufficialmente il 1° dicembre, che a luglio vedrà due importanti conferenze interministeriali, quella dell’Economia e delle Finanze a Venezia e quella su Ambiente, clima ed energia a Napoli. Dovrebbe essere una buona occasione per l’Italia sull’influenza del clima economico complessivo.

Ad agosto si potrebbe ipotizzare che il piano di vaccinazione abbia raggiunto una buona percentuale di vaccinati e guariti. Anche se la campagna vaccinale non riuscisse a raggiungere l’obiettivo dell’immunità totale entro l’autunno, ma si riuscisse a controllare le nuove infezioni con il tracciamento, ci si potrebbe preparare all’inizio di un anno scolastico tranquillo, con un probabile graduale ritorno alla normalità anche per attività come sport, turismo e cultura.

A settembre, dopo le vacanze si spera che la vita sociale e le attività economiche tornino alla piena normalità, che la campagna vaccinale abbia avuto successo, e che l’emergenza sanitaria sia in fase di rientro. A livello economico ci saranno i primi bilanci sui quasi tre quarti dell’anno. A livello globale, si potranno valutare gli effetti della presidenza Biden, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rapporti con la Cina e l’approccio al cambiamento climatico.

A ottobre, con l’arrivo dell’autunno, dal monitoraggio sulla congiuntura economica, è probabile che le politiche monetarie straordinarie possano iniziare una inversione di tendenza. Secondo qualche economista, il nostro debito pubblico dovrebbe cominciare a essere sostenuto dalla domanda globale, di mercato, non da quella istituzionale retta dalla creazione di base monetaria. La legge di bilancio 2021, recentemente approvata, ricca di misure straordinarie, è stata molto criticata, tra l’altro, perché incentrata sulla spesa corrente. Nell’autunno 2021 il Governo dovrebbe pensare a una nuova legge di bilancio che contenga gli effetti sul debito. Sarà un momento complicato perché tutte le misure espansive potrebbero essere ridiscusse.

A novembre si potrebbe immaginare una sostanziale ripresa dell’economia globale con una ritrovata normalità che non c’è stata nel 2020. In questo mese ci sarà a Glasgow la conferenza sul clima COP 26. Si spera che non si trasformi in un fallimento come avvenuto in altre circostanze. L’inflazione non sarà ancora in vista, ma non si può trascurare l’enorme massa di debito globale. Secondo qualche economista, l’inflazione potrebbe essere il coniglio uscito dal cilindro che potrebbe abbassare il costo reale del debito in modo politicamente non costoso, senza cioè aumentare le tasse o diminuire la spesa pubblica. In proposito va ricordato che un debito enorme può diventare sostenibile se il tasso di crescita è superiore al costo del suo servizio. Per questo è molto importante l’impiego avveduto delle risorse del Next Generation EU, per creare le condizioni di crescita sostenibile in futuro, quando cesseranno gli acquisti della Bce che oggi tengono basso il costo del debito.

Arrivati a dicembre, sarà possibile avere un quadro complessivo più chiaro. Sapremo se potremo trascorrere un Natale post pandemico liberi dalla paura del contagio e delle misure restrittive. Difficilmente ci troveremo ai livelli economici precedenti la pandemia, ma si potrebbe guardare al futuro con una ritrovata fiducia. Il virus, se non sconfitto completamente, dovrebbe avere una ridotta capacità di offesa. Purtroppo ci sarà l’amarezza per il conto delle imprese chiuse e dei posti di lavoro cancellati. Allora bisognerà considerare che a pandemia conclusa avremo un debito pubblico molto alto, che necessiterà un avanzo primario consistente per ridurlo. Magari saranno ridotte le spese straordinarie, ma non è detto che non serva un aumento dell’imposizione fiscale. È realistico ipotizzare che le misure straordinarie non verranno rimosse di colpo e sarà necessario recuperare gettito, perché gli interventi straordinari non potranno durare all’infinito. Le scelte di politica fiscale competono al Governo. Inoltre, meglio verrà gestita la questione occupazionale, tanto meno sarà necessario alzare le tasse.

Salvatore Rondello