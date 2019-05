L’Europa e la mercificazione del lavoro

« I diritti sociali permettono agl’individui di non far dipendere il loro tenore di vita dalle uniche forze del mercato. Tali diritti permettono al cittadino di non essere ridotto allo statuto di merce.»

G. Esping-Andersen

A partire dagli anni ‘80, il prosieguo dell’allargamento della Comunità europea (ormai Unione europea) verso paesi a basso costo di manodopera ha dato inizio ad una crescita esponenziale della mobilità dei lavoratori. È proprio in questo periodo che si delinea un fenomeno preoccupante : la concorrenza sleale tra i lavoratori.

La concorrenza sleale porta le condizioni di vita dei lavoratori al ribasso scandendo in tal modo tre fasi distinte ma ugualmente preoccupanti di stessa matrice ideologica : flessibilità, precarietà e infine mercificazione del lavoro.

Il problema risiede nel fatto che il diritto del lavoro comincia ad opporsi frontalmente all’economia. Il diritto del lavoro, senz’altro in caduta libera, è percepito come un freno ingiustifcato a una concorrenza che aspira nel suo vortice i lavoratori più precari.

Il « mercato del lavoro » in Europa sembra quindi in preda a una crisi convulsiva di cui ancora oggi pochi ne capiscono le ragioni.

Eppure, gli ottimisti (idealisti?) non mancano e soprattutto non cambiano.

È vero che nella storia dell’Unione europea si è parlato poco di « modello sociale europeo », ancor meno dei mezzi necessari per forgiarlo. Senza dubbio, se ne trova la causa nella forte discrepanza che sussiste tra i diversi stati membri dell’Unione europea in termini di sviluppo economico e sociale.

Un tale scenario fa nutrire dubbi circa la realizzazione di un vero e proprio modello sociale europeo. È quanto conferma il presidente della Banca Centrale europea, Mario Draghi, affermando il 24 febbraio 2012 in un’intervista del Wall Street Journal che il modello sociale europeo è morto da tempo.

Un barlume di speranza sembra però riaccendersi se si ascolta quanto afferma il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nel suo discorso sullo stato dell’Unione europea del 2016. Secondo lui l’« l’Europa non è un Far West bensì un’economia sociale di mercato ». In altre parole, non è la legge della giungla che vige nei mercati, come sostengono molti euroscettici, ma è un determinato sistema economico che si preoccupa del progresso sociale.

In effetti, l’idea di un’economia sociale di mercato non ha nulla d’inedito essendo iscritta nei trattati europei (articolo 3 TUE) e avendo radici storiche ben definite.

L’idea motrice è che i termini « libero » e « sociale » si conciliano pacificamente. In quest’ottica, il rafforzamento delle libertà fondamentali in un’economia di mercato indurrebbe un pari incremento della sua dimensione sociale.

L’Europa, fin dagli albori, ha sempre avuto come obiettivo il raggiungimento di un mercato del lavoro altamente competitivo.

Le preoccupazioni preminenti dei sei stati fondatori della Comunità europea (oggi Unione europea), dai tempi della relazione Spaak del 1956, sono sempre state attinenti alla concorrenza e alla piena efficienza del libero mercato ben più che al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori o a un migliore sistema previdenziale.

Eppure, la formula pacificatrice decantata dalle istituzioni europee, ovvero l’« economia sociale di mercato », si urta di fatto a una vexata quaestio che resta tutt’ora senza risposta : la concorrenza sleale tra i lavoratori, meglio conosciuta come dumping sociale.

A tal proposito, l’eurodeputato socialista francese Guillaume Balas, che ho avuto l’occasione d’incontrare a Parigi durante una conferenza, ci spiega che la crisi politica principale dell’Unione europea proviene da questo mito secondo cui gli effetti della libera circolazione di merci, lavoratori, capitali e servizi produrrebbero un maggior benessere collettivo, per i lavoratori in particolare.

Una visione, per certi versi dogmatica o quanto meno idilliaca, che non solo si nutre di aspettattive purtroppo sistematicamente disattese, ma si avvale anche di ciò che insegna la teoria neoliberale, la cui genesi risale alla « conferenza Walter Lippman » tenutasi nel 1938 a Parigi.

In questa conferenza, si riunirono economisti e intellettuali di rilievo come Wilhelm Röpke e Friedrich Hayek. Da allora, l’intento è sempre rimasto quello di far combaciare l’Europa sociale all’Europa economica come se avessero una matrice comune.

Possiamo vedere in ciò un tentativo politico lodevole tuttavia smentito da quanto deciso dal Parlamento europeo, primo a scoperchiare con una certa audacia il « vaso di Pandora » che racchiude l’Europa sociale.

Un chiaro segnale è allora dato con la nota risoluzione approvata il 14 settembre 2016, con cui il Parlamento europeo condanna la concorrenza sleale tra i lavoratori, senza tuttavia metterne seriamente in discussone la matrice ideologica : il feticismo del lavoro come merce.

Innanzitutto, ci è consentito dire che il concetto di « feticismo del lavoro come merce » induce la maggior parte delle persone a parlare impropriamente di « mercato del lavoro », espressione criticabile da diversi punti di vista e osteggiata da chi preferisce restituire al lavoro il suo fondamento etico.

Aderire a questa tesi significa ravvisare nel lavoro nient’altro che una merce oggetto di scambio privilegiando la dimensione puramente feticista del rapporto lavoristico.

È chiaro che una tale tesi metta in discussione la natura poliedrica del lavoro, e nello specifico, le sue componenti essenziali, ovvero i diritti sociali fondamentali del lavoratore e il principio del favor laboris, entrambi posti a tutela del contraente più debole.

In quest’ottica, il feticismo del lavoro come merce si concepisce come un atteggiamento di supina venerazione del valore economico e produttivo del lavoro senza alcun riguardo alla sua dimensione più fondamentale che è quella della dignità del lavoratore e dei suoi diritti.

In Europa, le recenti mutazioni giuridiche mostrano infatti un avvicinamento a grandi passi verso un tipo di diritto del lavoro intuitu firmae, ovverosia un diritto concepito e promosso per le aziende e per i datori di lavoro sovente per mezzo della contrattazione collettiva.

A tal proposito, l’ex direttore dell’Organizzazione Internazionale del lavoro, Juan Somavia, afferma, con una sincerità che non lascia indifferente, che nel nostro mondo globalizzato « offrire delle migliori occupazioni e delle retribuzioni più elevate ai lavoratori non è mai stata una priorità politica1 ».

Il diritto del lavoro odierno perde quindi la sua funzione garantista per andare via via a ricoprire un ruolo prettamente strumentale e servire un fine politico.

Onde il risorgere dell’antinomia classica di stampo marxista, tra il capitale, inteso come ricerca di un maggior profitto, e il lavoratore, privato della tutela giuridica necessaria in situazioni di precarietà.

Una manifestazione empirica di questo fenomeno è senz’altro il distacco dei lavoratori low cost, le cui condizioni umane lasciano per molti versi interdetti.

Il lavoratore distaccato, essendo lo « strumento » per eccellenza del dumping sociale, fa spesso oggetto di una promozione scandalosa circa l’infimo costo della sua manodopera. Si può leggere expressis verbis in una delle locandine pubblicate da alcune agenzie clandestine :

« Supera la crisi ! Riduci i costi con i lavoratori interinali con contratto rumeno (…) Risparmia il 40 % e beneficia della massima flessibilità ».

Al riguardo, è opportuno ricordare che questi lavoratori patiscono un dislivello retributivo abissale su una scala che va da 1 a 10 a seconda dello stato membro dell’Unione europea in cui si trovano.

A oggi, il modello della « flessisicurezza » del mercato del lavoro, tanto decantato soprattutto dalle istituzioni europee, rappresenta l’ideale intramontabile a cui tutti, e i lavoratori nello specifico, devono aderire. Eppure, le virtù sociali di questo modello restano tutt’oggi da comprovare.

Resta tuttavia innegabile che la pressione concorrenziale che si instaura nel mercato interno si avvale del modello dei lavoratori low cost, responsabili senza volerlo dello scardinamento dei baluardi giuridici posti in Europa per tutelarli.

Questo processo fu infatti denunciato per la prima volta nel 1880 da John Kells Ingram, un economista irlandese che riteneva che il lavoro non fosse una merce. L’economista Ingram era d’avviso che il rapporto di lavoro avesse un fondamento etico imprescindibilmente legato alla sua dimensione umana.

È opportuno precisare che l’Organizzazione internazionale del lavoro incise la frase « il lavoro non è una merce » nella Dichiarazione di Filadelfia adottata il 10 maggio 1944 confermandola come uno dei suoi principi fondamentali, inderogabili ed universalmente validi.

La propensione predominante nel mondo del lavoro sembra tuttavia quella di voler « reificare » (da res) i rapporti sociali, e ridurre il lavoratore, dulcis in fundo, alla statuto di merce. Questo fenomeno è illustrato magistralmente nel film i Tempi Moderni di Charlie Chaplin che si sofferma sull’alienazione del lavoro umano in fabbrica.

Il feticismo del lavoro come merce ammette non solo che il lavoro-oggetto e il lavoro-soggetto vadano dissociati come realtà distinte ma che ci si debba interessare esclusivamente alla prima, negando l’esistenza o il rilievo della seconda.

Il professore e sociologo italiano Luciano Gallino ricorda infatti che quest’ideologia si riscontra nella riduzione forsennata del costo della manodopera denunciando con vigore la mercificazione del lavoro che ne consegue.

Nell’opera di Marx, Il Capitale, alla lettura del primo capitolo si evince infatti che se si contempla con cura la vera natura della merce, ci si rende conto che è molto più complessa di quanto sembra essendo ricolma a suo dire « di arguzie metafisiche e teologiche ».

La visione profetica di Marx è in realtà condivisa da molti autori più contemporanei, non necessariamente marxisti. Fu il caso ad esempio del filosofo francese Guy Debord, autore di “La société du spectacle” (La società dello spettacolo) che ravvisava nel prodotto finito lo stampo del feticismo del lavoro come merce.

Tutto ciò mette in risalto da un lato lo sfruttamento parossistico della manodopera e dall’altro una riduzione drastica dei diritti sociali fondamentali del lavoratori, spesso intesi come freno alla competitività dell’economia e come ostacolo allo sviluppo industriale e tecnologico dell’azienda.

In questo processo, lo Stato sembra ricoprire un ruolo marginale, ben lontano dalle teorie Keynesiane, avallando il dogma del neoliberismo e dando il via a una promozione spesso eccessiva della contrattazione collettiva. Lo Stato stenta infatti a disfarsi di una visione del lavoro prettamente razionalistica e materialista e ne resta comunque prigioniero.

Eppure, la mercificazione della forza lavoro trova come ostacolo il concetto giuridico di dignità umana in virtù dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che vale la pena ricordare : « La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata ».

Ogni lavoratore ha quindi diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, ad un’equa retribuzione, a periodi di riposo, a essere tutelato contro ogni forma di sfruttamento o servilismo che possa minarne la salute e lo sviluppo psichico e morale.

In conclusione, il feticismo del lavoro come merce si presenta come anticamera di quello che viene comunemente definito « dumping sociale ».

È chiaro che il tentativo di combattere gli effetti deleteri della mercificazione del lavoro, per quanto sia virtuoso, non sembra produrre risultati davvero tangibili.

L’Europa annaspa, e non essendo pronta a scardinare l’impianto ideologico a cui tiene, preferisce dunque accettare bonariamente una vittoria pirrica.

Dario Onana

giurista italo-francese alla Corte di cassazione, Parigi]