LIBERA NOS A MALO

Un giorno da ricordare sempre, la liberazione, la festa della Liberazione dal Fascismo. Il giornale Avanti! e i socialisti furono i primi protagonisti e le prime vittime di quella dittatura, il primo ad essere assassinato dai fascisti fu il deputato socialista Giacomo Matteotti, durante il biennio rosso a Milano il 15 aprile 1919 ci fu l’attacco alla sede del quotidiano socialista Avanti! da parte di esponenti Nazionalisti, Arditi e fascisti.

Oggi nessuno vuole dimenticare il sacrificio degli italiani e nonostante le solite polemiche e tentativi di oscurare le celebrazioni da parte degli ex Msi che quest’anno avevano addirittura proposto di cambiare l’oggetto dei festeggiamenti, anche quest’anno il 25 aprile sarà celebrato.

Milano.

Nella città colpita al cuore dal Covid niente cortei, ma diverse le proposte culturali fruibili online, nell’ambito del programma Milano è Memoria, la piattaforma degli eventi sulla memoria del comune di Milano. A partire da venerdì 24 aprile è visitabile virtualmente all’indirizzo milanolibera.it la mostra Storie, immagini e voci della Resistenza, organizzata da comune di Milano, Istituto Parri, Anpi e Aned, Milano è Memoria e Casa della Memoria. Fotografie storiche dell’Istituto Parri e immagini di opere d’arte di giovani artisti dell’epoca provenienti dalla collezione del critico d’arte Mario De Micheli e dal patrimonio storico artistico dell’Anpi.

La mostra offre anche due radio-racconti realizzati con documenti d’archivio che narrano aspetti poco noti della nostra Resistenza. Il primo, dal titolo “Parla, il nemico ti ascolta”, ricostruisce le intercettazioni telefoniche delle comunicazioni dei comandi nazifascisti da parte dei partigiani; il secondo, Indirizzo: tutte le case d’Italia. Storie e voci da radio Libertà, rievoca invece le vicende di Radio Libertà, emittente partigiana clandestina attiva nel biellese tra il dicembre 1944 e l’aprile 1945, e poi successivamente da Biella ormai liberata. In questa sezione si trovano anche altri interessanti materiali tra cui, ad esempio, una playlist di canzoni tratte direttamente dall’emittente partigiana Radio Nord Ovest nelle interpretazioni del tempo.

Torino

Il 25 aprile verranno trasmessi filmati, testimonianze e racconti sulla Resistenza e sulla Liberazione. A dar loro voce ci saranno grandi ospiti provenienti da diversi ambiti culturali. Storici, sociologi, scrittori, artisti e personaggi di spicco del panorama italiano.

Una staffetta virtuale che passerà da Alessandro Barbero a Gustavo Zagrbelsky. Da Barbara Berruti a Bruno Segre. E ancora da Alessandro Baricco agli Eugenio in via Di gioia. In totale saranno 300 gli ospiti che daranno il loro contribuito a questa giornata.

Al posto della tradizionale fiaccolata serale, i cittadini potranno partecipare ad un flash mob speciale direttamente dalle proprie abitazioni. Chi lo vorrà, potrà esporre il tricolore alla finestra di casa e accendere una candela sul balcone per stringere la città di Torino in un luminoso abbraccio.

Lo stesso farà la Mole Antonelliana, che per tre giorni sarà illuminata con i simboli del 75esimo anniversario della Liberazione.

Bologna

“Il Pratello non può rimanere vuoto per il 25 aprile”. Animati da questa convinzione gli organizzatori di Pratello R’esiste hanno chiesto a tutti quelli che avrebbero partecipato alla festa della Liberazione di mandare una foto per scendere in piazza così, in tempi di coronavirus. In questo modo hanno messo insieme 450 scatti che adesso tappezzano le colonne della strada del centro nella prima manifestazione cui non si partecipa con il proprio corpo ma con la propria immagine. L’iniziativa andrà avanti fino a sabato e ognuno potrà, passando di lì, attaccare la sua foto. Il panorama è quello di una distesa di sorrisi e sguardi felici, che aspettano solo di poter tornare in piazza.

Alle 15 ogni casa intonerà Bella Ciao.

Genova

Genova celebrerà il 75esimo anniversario della Liberazione il 25 aprile, senza la rituale piazza e senza la grande canzone dei partigiani, quel “Bella ciao” che resterà confinata alle terrazze della città.

Le celebrazioni pensate da Regione, Comune di Genova, Istituto storico della Resistenza con la collaborazione del Teatro Carlo Felice si terranno all’interno del teatro genovese alla presenza del governatore Giovanni Toti, del sindaco di Genova Marco Bucci, del presidente dell’Istituto per la Resistenza Giacomo Ronzitti e il sovrintendente del Carlo Felice Claudio Orazi e saranno trasmesse in streaming su tutti i canali istituzionali e dalle televisioni locali.

Firenze

#iorestolibero è lo slogan dell’evento per celebrare insieme la Liberazione. Per questo 25 aprile, su iniziativa di Carlo Pertini, è stata organizzata una grande raccolta fondi per assicurare un pasto caldo e un alloggio ai più bisognosi.

Sono già più di 1.500 i fimatari dell’iniziativa tra artisti, sportivi, sindacalisti e molti altri. “Quest’anno, nel settantacinquesimo anniversario della Liberazione – si legge nel comunicato di Io resto libero -, abbiamo bisogno più che mai di celebrare la nostra libertà, di tornare a guardare al futuro con speranza e coraggio. Sappiamo che, una volta passata questa tempesta, saremo chiamati a ricostruire un mondo più giusto, più equo, più sostenibile. Per questo lanciamo una grande convocazione a cittadine e cittadini per ritrovarci insieme a festeggiare il 25 aprile in una grande piazza virtuale. Occorre porre fine a tutte le guerre fratricide per unirci tutti nell’unica lotta contro i tre nemici comuni: il virus, il riscaldamento del pianeta e le disuguaglianze socio-economiche. Stringiamoci intorno alle nostre comunità locali per ridare forza alla comunità nazionale e a quella planetaria”.

Roma

La ricorrenza viene festeggiata con una programmazione giornaliera speciale de #laculturaincasa. Saranno molti gli appuntamenti digital promossi da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale insieme alle istituzioni culturali cittadine che, sin dal mattino, potranno essere seguiti su @culturaaroma (Facebook, Instagram, Twitter), seguendo gli hashtag #Romaperil25aprile, #laculturaincasa #iorestoacasa.

L’Istituzione Biblioteche di Roma celebrerà la ricorrenza con un pellegrinaggio laico e digitale con testimonianze originali, voci, documenti d’archivio sui fatti di quei giorni. La pagina Facebook della Casa delle Memoria e della Storia, in particolare, proporrà contenuti culturali e materiali d’archivio di grande valore storico-documentario, tra cui il ciclo Io C’ero: sei interviste raccolte e conservate da Mediateca Roma a Micol Fontana, Mario Monicelli, Marisa Cinciari Rodano, Mario Verdone, Rosario Bentivegna e Giuliano Vassalli. A queste voci si aggiungeranno testimonianze dei rappresentanti delle associazioni che operano nella Casa della Memoria e della Storia: ANED, ANEI, ANPC, ANPI, ANPPIA, FIAP, IRSIFAR e Circolo Gianni Bosio; oltre a quelle di importanti personalità storiche, di testimoni diretti e indiretti di quei giorni, di uomini e donne che all’impegno a favore delle libertà democratiche hanno dedicato l’intera esistenza.

Nella notte tra il 24 e il 25 aprile luci tricolori illumineranno la Casa della Memoria e della Storia, “accendendo” la Festa e i riflettori sul luogo simbolo della Memoria in città. La luce proiettata, simbolo di fermento e unità, sarà accompagnata dai bellissimi versi di Calvino scritti per il canto Oltre il ponte, qui nella versione di Sara Modigliani. Un inno al coraggio e alla resistenza.

Napoli

Il sindaco del capoluogo campano, Luigi De Magistris, la mattina del 25 aprile deporrà dei fiori sulla lapide che si trova nel cortile interno di Palazzo San Giacomo, sede del Comune, e che è dedicata agli eroi della Resistenza e del processo di Liberazione, che dalle Quattro Giornate di Napoli del settembre 1943 arriva fino al 25 aprile 1945. Il Comune ha inoltre aderito all’iniziativa dell’Anpi che ha invitato le istituzioni e i cittadini a celebrare il 25 Aprile esponendo, alle ore 15, il tricolore ai balconi e alle finestre cantando ‘Bella Ciao’.