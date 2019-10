Liberté Egalité Fraternité

Di cosa soffre la comunità umana? Cosa alimenta la violenza, fisica e morale che sembra pervadere l’umanità, oggi più di ieri, perché oggi la potenza tecnologica amplifica gli effetti dei comportamenti umani?

Che relazione c’è tra la cultura dell’odio che sempre più si diffonde e il processo tumultuoso, apparentemente inarrestabile, di concentrazione della ricchezza e impoverimento delle masse?

E che relazione c’è tra questa involuzione della cultura di massa e un deterioramento dell’ambiente naturale che appare inarrestabile.

Il punto di equilibrio tra egoismo individuale e interesse comune (non solo attuale, ma futuro, mentre l’egoismo è solo attuale per definizione), si ottiene diffondendo la cultura della solidarietà:

quel terzo pilastro dello slogan del 1789, la fraternità, che abbiamo smesso di insegnare ai figli molto prima di smettere, come ormai abbiamo smesso, anche l’insegnamento degli altri due: libertà e uguaglianza..

Oggi, che la gran parte degli adolescenti (i gretini sono una minoranza perfino in occidente) ignorano che anche libertà e uguaglianza sono perdute senza fraternità, il destino futuro di tutti è legato all’eventualità che nel genere umano riguadagni terreno la consapevolezza che tra interesse generale ed egoismo individuale è il primo a dover prevalere.

La razionalizzazione dell’egoismo è la molla che rese l’uomo primitivo un animale sociale: la comprensione che solo la forza di una comunità poteva fermare la forza del singolo e superare quella legge del più forte in cui, anche un forte, deve temere di incontrare uno può forte capace di sottrargli la libertà o la vita.

Io, che sono inguaribilmente deamicisiano, credo che quella spinta primordiale dall’individualismo alla comunità, non sia andata perduta.

Ma, soprattutto, credo che coloro nel cui petto ancora batte un cuore socialista, non possano sottrarsi a questa fondamentale battaglia: contro il mainstraem imperante, riaccendere la lotta contro l’egoismo, il liberismo selvaggio, la cultura della discriminazione.

Il marxismo scientifico ha individuato nel conflitto tra i diversi interessi il motore di questo processo, e l’analisi è corretta e condivisibile.

Ma anche se, all’origine dell’homo sapiens fu questa dinamica a farlo evolvere dalla condizione selvaggia a quella sociale, per rivitalizzare nella contemporaneità la supremazia della solidarietà sull’egoismo, non basta l’interesse.

La proposta marxista, l’evoluzione propositiva dell’analisi marxiana delle dinamiche sociali, elaborata dal leninismo, non ha convinto e non convince i socialisti.

La proposta politica del socialismo riformista, liberale e umanitario, è stata diversa, da Turati a Craxi, e si è nutrita dei contributi culturali importanti, da “Rifare l’Italia” a “Il vangelo socialista”.

Oggi, nell’attualità, e nella presa d’atto della necessità di ritrovare una base teorica e ideologica per costruire l’alternativa all’egoismo, occorre proclamare il valore di base di questa alternativa.

Occorre l’amore.

L’amore è il messaggio vincente, comune al cristianesimo e al socialismo umanitario.

È quella capacità di cedere, generosamente, qualcosa di sé alla comunità e, attraverso essa, agli ultimi. È la fraternità: quell’espressione dell’amore che è la cifra di un socialista.

Lorenzo Cinquepalmi