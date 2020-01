Libia, dal cessate il fuoco all’attacco di Misurata

Che la Conferenza di Berlino non avesse raggiunto i risultati attesi lo si è capito pochi giorni dopo quando la tregua accettata da Serraj e Haftar dopo l’incontro di Mosca con Putin e Erdogan aveva cominciato a subire le prime violazioni. Le accuse reciproche rinfacciatesi, erano le conseguenze scontate dei fatti. Ma dalle piccole violazioni al cessate il fuoco si è passati a un rinnovato attacco da parte dell’esercito del generale Haftar alla città di Misurata con l’aiuto di droni forniti dagli Emirati Arabi.

Il tutto nel silenzio quasi generale di un Europa e con un ruolo del nostro Paese incapace di incidere positivamente nel conflitto. Anche la disponibilità, annunciata da Conte e Di Maio, di partecipare a una forza di intermediazione sotto l’egida dell’Onu , si sta rivelando aleatoria e insufficiente in un clima ormai deteriorato. Il blocco delle esportazioni di petrolio, deciso da Haftar, impedisce alla Libia di reperire risorse finanziarie indispensabili per la sopravvivenza del suo popolo e moltiplica i rischi di migrazioni incontrollate soprattutto verso il nostro Paese che il patto sottoscritto a suo tempo non riesce più a controllare con i campi di raccolta dei clandestini ormai inadatti a gestire il problema. Ma la partita decisiva si gioca sul controllo del Mediterraneo e dei suoi porti. Qui si intravedono i reali interessi sul tappeto che riguardano lo sfruttamento delle fonti energetiche come il gas e il petrolio ma anche le competenze degli spazi marini e sugli scali.

Da una parte la Turchia e il Qatar dall’altra Emirati Arabi, l’Egitto e l’Arabia Saudita alla ricerca di spazi vitali per le loro relazioni economiche. In questo quadro Serraj e Haftar rivestono il ruolo di semplici pedine a disposizione degli appetiti altrui. La scelta di Trump di tenersi fuori dal conflitto in atto e di non prendere posizione riduce ulteriormente le possibilità di una soluzione politica e rende ancora più debole il ruolo dell’Europa e dell’Italia lasciando ampi spazi all’azione militare. Si ha quasi l’impressione che i due principali attori, Serraj e Haftar si rendano conto che, visto che si rifiutano di sedersi allo stesso tavolo con accuse reciproche di illegittimità, un’ipotesi di accordo possa venire solo in seguito a un loro avvicendamento essendosi cristallizzata troppo la situazione. Ma intanto le armi hanno ricominciato a prendere il sopravvento con nuove vittime e nuove distruzioni.

Alessandro Perelli