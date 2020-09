Libia, l’equidistanza di Di Maio scelta debole e controproducente

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio è di nuovo in Libia. Sono previsti incontri a Tripoli con Fayez Al Serraj, capo del Governo riconosciuto, e a Tobruk con Aguila Saleh, Presidente del Parlamento, che hanno concordato il cessate il fuoco e l’organizzazione di libere elezioni. E l’ennesima missione che fa seguito a quelle recentissime della Ministra Lamorgese (con lo stesso Di Maio) e del Ministro Guerini. Lo scopo, oltreché politico per favorire la fine della guerra civile, è anche quello di rilanciare alcuni progetti di collaborazione economica come la costruzione dell’autostrada litoranea che colleghi la Tripolitania con la Cirenaica e il recupero dei crediti di molte aziende italiane penalizzate dagli scenari di guerra.

Il timore è che anche questa volta ci si fermi alle parole e si buoni propositi ma non si ottenga nulla di concreto confermando la progressiva perdita di ruolo in Libia del nostro Paese, legato a questo territorio da molteplici vicende storiche e rapporti di collaborazione. Del resto sul piano politico rimangono molte ombre sulla tenuta dell’accordo di pacificazione. Nonostante il pronunciamento favorevole del Parlamento di Tobruk, il Generale Haftar non riconosce la tregua, del resto già smentita subito dopo la firma da un suo portavoce, e ha rafforzato la presenza delle due truppe a Sirte, città precedentemente occupata e strategicamente molto importante. Altri movimenti del suo esercito sembrano voler presagire un nuovo attacco al territorio occupato dal Gna di Serraj e dal contingente turco. Vi è poi una pericolosa situazione di incertezza all’interno del Governo Serraj dove è stato sospeso il Ministro dell’Interno Fathi Bashagha a seguito delle proteste e degli incidenti scoppiati a Tripoli e i altre città. E vi è addirittura il pericolo di scontri armati tra truppe fedeli a Bashagha e quelle controllate da Serraj con conseguente aumento della confusione interna sulla quale è pronto ad inserirsi Haftar. Sul piano dei progetti di cooperazione economica che riguardano tutta una serie di iniziative, non solamente la ripresa della vecchia intesa Berlusconi Gheddafi sulla autostrada costiera , vi è il grosso punto interrogativo della Turchia, il cui parere dopo l’intervento armato, è diventato indispensabile per Serraj, che non sembra vedere di buon occhio la presenza Italiana.

A ciò di aggiunge la presenza nel Governo Serraj di molti esponenti filoturchi come il Ministro della Difesa Ali Namroush che potrebbero condizionare la decisione. La politica di equidistanza seguita da Di Maio in Libia rischia di rivelarsi una scelta debole e controproducente se non collegata a una reale presenza e a un rinnovato ruolo concreto che il nostro Paese sembra non riuscire a esprimere nell’Africa mediterranea.

Alessandro Perelli