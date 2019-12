Libia, il ritardo di Roma, c’è già Ankara

La Farnesina da sempre è stato il traino dell’Italia al centro dei rapporti internazionali, ma ultimamente, con gli ultimi Governi sembra rappresentare sempre meno un canale privilegiato di alleanze specie con quegli Stati con cui ha cooperato in passato. La Libia ne è un esempio lampante, più volte ci sono stati appelli e interpellanze, ma Roma sembra non sentire il richiamo di Tripoli. Oggi il ministro degli esteri Di Maio è in Libia, ma sono mesi che Russia e Turchia sono ‘presenti’ sul posto per i libici. La soluzione della crisi in Libia “non può essere militare”: lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio incontrando a Tripoli il vicepresidente del consiglio presidenziale libico, Ahmed Maitig, dopo un colloquio bilaterale con il ministro degli Esteri libico Mohammed Siala.

Adesso al fianco di Serraj c’è Ankara, mentre Haftar può contare su Mosca. Ma soprattutto il tempismo della Turchia fa capire quanto sia in ritardo su tutta la linea Di Maio e l’Italia che è rimasta a guardare.

Ieri pomeriggio, secondo la rete Al Arabiya, la Turchia ha cominciato a inviare a Tripoli nuove forze speciali e nelle prossime ore il parlamento turco ratificherà l’intesa.

Recep Tayyip Erdogan ha annunciato la firma di due diverse intese con il governo di Serraj. Il primo, che ha a che fare con i confini marittimi con la Libia, afferma, ignorando l’esistenza dell’isola greca di Kastellorizzo, il riconoscimento della giurisdizione turca su un pezzo di Mediterraneo in un contesto, che vede da un lato la crociata di Ankara nel difendere i diritti della parte turca di Cipro e dall’altro la Grecia.