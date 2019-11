Liliana Segre, sindaco socialista conferisce cittadinanza onoraria

“La città di Montegrotto Terme vuole sposare in pieno l’appello etico di Liliana Segre, un appello che parla alle coscienze, alle anime e ai cervelli di ogni cittadino italiano, senza distinzione di parte politica e per questo l’amministrazione ha deciso di conferire alla senatrice a vita la cittadinanza onoraria” lo annuncia il giovane sindaco socialista di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, membro della segreteria nazionale del PSI.

“Già nelle celebrazioni per il 4 novembre – ricorda il sindaco – abbiamo ringraziato la senatrice Segre per aver proposto l’istituzione di una commissione parlamentare contro odio, razzismo e antisemitismo. Plaudiamo a questa sua iniziativa e la accogliamo come si accoglie un principio fondamentale di civiltà. In questo momento storico c’è bisogno di memoria e di buoni esempi che la senatrice, con la sua persona, con le sue esperienze di vita e le sofferenze subite, incarna benissimo. La notizia che le il suo impegno ha provocato reazioni scomposte tali da richiedere un servizio si scorta per proteggerla oggi, nel nostro Paese, ci lascia sgomenti e con questo gesto vogliamo mostrarle tutta la nostra vicinanza e richiamare all’attenzione dei giovani del nostro territorio il suo esempio”.