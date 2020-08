L’incontro Di Maio-Wang Yi e l’incognita su Hong Kong

L’incontro di martedì a Roma tra il Ministro degli esteri Luigi Di Maio e il Ministro degli esteri cinese Wang Yi ha avuto una parte formale pubblica abbastanza scontata e una parte riservata di cui non sono stati resi noti i contenuti. Nel corso della colazione alla Farnesina si sono ripetuti i rituali che contraddistinguono gli incontri di questo tipo con gli accenni alla amicizia tra i due popoli, alla storica recente firma dell’accordo sulla Via della Seta e inevitabilmente da parte italiana, dopo i recenti fatti, alla necessità che venga preservata l’autonomia di Hong Kong mentre da parte cinese alla difesa della legge sulla sicurezza nazionale che aveva provocato i disordini nell’ex colonia britannica. Una sorta di recita diplomatica che però non ha fatto luce sui problemi che investono le relazioni tra Italia e Cina. Tra l’altro a Roma era giunto, su invito di alcuni deputati italiani, anche Nathan Law, uno dei capi della protesta di Hong Kong, per testimoniare la logica dittatoriale del regime comunista di Xi Jimping che lo aveva costretto, per evitare di essere arrestato, a rifugiarsi nel Regno Unito. Alla Farnesina non era invece presente il Premier Conte, forse per evitare coinvolgimenti diretti e probabilmente non graditi dagli Usa, che da tempo si stanno muovendo contro l’infiltrazione di capitali cinesi in Italia e in Europa. Ma è soprattutto nella mezz’ora successiva al pranzo, svoltasi a porte chiuse che di sono affrontati alcuni temi di notevole importanza. Oltre alla conferma da parte cinese degli investimenti in infrastrutture per rafforzare la nuova Via della Seta che in Italia comprendono l’utilizzo dei porti di Genova e soprattutto Trieste come scali per il passaggio delle merci cinesi all’interno dell’Europa con relativa acquisizione di spazi e impiego massiccio di risorse finanziarie, ha tenuto banco l’utilizzazione del 5 G con tecnologia Huawei che è stata recentemente affrontata in una riunione tecnica del Governo italiano dai contenuti secretati. E questo saranno i temi che Wang Yi affronterà in altri incontri previsti nelle più importanti capitali europee. L’equilibrismo del nostro Ministro degli esteri che da una parte riconferma fedeltà ai nostri alleati Usa e dall’altra imposta affari importanti con la Cina comunista ha permesso finora di reggere una situazione che però ben presto richiederà scelte precise nei rapporti internazionali. Il Segretario di Stato americano è stato molto chiaro nel denunciare la miopia di alcuni Governi europei, in particolare quello italiano, che stanno aprendo le porte a una vera e propria invasione degli interessi strategici del comunismo cinese. Lo stesso concetto è stato ribadito nei suoi incontri romani da Nathan Law che ha accusato le democrazie occidentali che cooperano con Pechino di precise responsabilità su quello che sta accadendo a Hong Kong dove Xi Jimping mostra il suo vero volto affossando democrazia e libertà.

Alessandro Perelli