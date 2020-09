L’inquinamento è causa di un decesso su otto

In Europa ogni otto decessi uno è dovuto all’inquinamento. Queste sono le nuove stime impressionanti dell’Agenzia europea dell’ambiente (Eea in sigla). Infatti, il 13% di tutte le morti per qualsiasi causa è riconducibile proprio a questo fattore. Il report, pubblicato sulla pagina dell’Eea, evidenzia che l’inquinamento atmosferico è la prima causa di malattia con 400mila morti premature all’anno, in Europa. E ricorda che proprio la sfortunata occasione della pandemia Covid-19 è uno degli esempi lampanti di come la salute umana sia legata a quella dell’ecosistema.

In coda alla classifica europea c’è la Romania dove ben un decesso su cinque è legato all’ambiente, anche se in Albania, Bosnia ed Erzegovina, non ancora aderenti all’Unione europea, si registrano cifre peggiori.

In Danimarca e Svezia l’inquinamento è responsabile di una morte su dieci. L’Europa orientale mediamente presenta condizioni peggiori con un rapporto più stretto fra inquinamento e decessi.

Le malattie più collegate sono i tumori, le malattie cardiovascolari e respiratorie. In particolare, stando ai dati del 2012, dei 400mila decessi all’anno riconducibili all’inquinamento, quasi 255mila sono dovuti a tumori, 135mila a cardiopatie ischemiche, 81mila alla Bpco e quasi 50mila ad ictus. Ma la lista è lunga e contiene anche Alzheimer, diabete, malattie renali, ipertensione, asma e altre patologie. A rimetterci di più sono le persone non abbienti, maggiormente esposte alle ondate di calore e al freddo estremo e a condizioni ambientali e di igiene meno buone.

Ridurre il traffico, sostituire i combustibili fossili con alternative più ecosostenibili e abbassare il consumo di carne sono misure importanti per ridurre il nostro impatto sull’ambiente. Per migliorare la salute delle persone e degli ambienti urbani, inoltre, dovrebbe essere promossa la creazione di spazi verdi e blu che rendono più fresche le città nel caso di ondate di calore, riducono gli allagamenti e supportano la biodiversità in città. Questi spazi pubblici fra l’altro aumenterebbero le possibilità di svolgere attività sportive e ludiche insieme, riducendo l’isolamento sociale.

Quando si parla di ambiente, una nota positiva, invece, arriva dalla qualità dell’acqua, che è elevata nella maggior parte dei casi e dei paesi. In Europa le acque balneari sono state valutate come eccellenti nell’85% dei casi. Inoltre, il 74% delle acque sotterranee (i corpi idrici sotterranei, particolari porzioni di acque del sottosuolo), un importante fonte di acqua potabile, risultano avere un buono stato chimico.

Tuttavia, è necessario accelerare la sensibilizzazione sul legame tra ambiente e salute.

Nello studio dell’Eea si legge: “L’emergenza di agenti patogeni zoonotici è correlata al deterioramento dell’ambiente e alle interazioni tra uomo e animali nel sistema alimentare”, sottolineando come gli europei siano costantemente esposti a rischi ambientali quali e inquinamento acustico e chimico ai quali andrebbe aggiunto anche l’inquinamento elettromagnetico.

Nei 27 Paesi dell’Ue e nel Regno Unito, nel 2012 (secondo gli ultimi dati disponibili) ci sono stati 630 mila decessi che possono essere attribuiti direttamente o indirettamente all’inquinamento. L’inquinamento dell’aria resta la principale minaccia alla salute in Europa ed è responsabile di oltre 400 mila morti premature all’anno nell’Ue.

Seguono l’inquinamento acustico, che contribuisce a 12 mila morti premature, e gli effetti del cambiamento climatico, in particolare le ondate di calore. La maggior parte delle morti a livello nazionale (27%) è attribuibile all’ambiente in Bosnia-Erzegovina, mentre i tassi più bassi si registrano in Islanda e in Norvegia (9%).

Nel rapporto dell’Eea si legge: “Principalmente dovuti al cancro, alle malattie cardiovascolari e respiratorie, questi decessi potrebbero essere prevenuti se si eliminano i rischi ambientali dannosi per la salute. Le persone più povere sono esposte in modo sproporzionato all’inquinamento e alle condizioni meteorologiche estreme. Ciò è correlato al luogo in cui vivono, lavorano e vanno a scuola, spesso nelle aree socialmente svantaggiate e nei quartieri periferici”.

Però, non è stato preso in considerazione, da quanto emerge dai comunicati stampa, il fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico che pure concorre alla premorienza causando patologie cancerogene e di alterazioni al sistema neurotico. Dunque, nella realtà, la premorienza da inquinamento ambientale sarebbe superiore ai dati forniti dall’Agenzia europea dell’ambiente.

S R