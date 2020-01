L’IRAN RISPONDE

È arrivata la risposta dell’Iran all’omicidio mirato americano di Soleimani. Una pioggia di cruise e di missili balistici a corto raggio partita dal territorio iraniano e che si è abbattuta contro la base di al-Asad e contro quella di Erbil, come prima rappresaglia per l’uccisione del generale Qassem Soleimani. Secondo la tv di Stato iraniana, ci sarebbe stata anche una seconda ondata di attacchi. L’Iran parla di un bilancio di 80 morti, dato non confermato dagli Usa. In base ai primi rapporti sugli attacchi “non risultano esserci vittime” tra i soldati americani, ribadiscono fonti del Pentagono ai media statunitensi, spiegando però come una valutazione su quanto accaduto sia ancora in corso. Anche secondo la Nato non ci sono vittime tra le truppe alleate e il contingente italiano è stato messo al sicuro nei bunker. Il Presidente americano Donald Trump parlerà alle 11 locali (le 17 in Italia). Lo ha reso noto la Casa Bianca.

Il personale del contingente militare italiano ad Erbil si è radunato in un’area di sicurezza – secondo quanto appreso dall’ANSA – e gli uomini si sarebbero rifugiati in appositi bunker. Risultano tutti illesi. Il Pentagono, in una nota, ha affermato che dopo aver messo al corrente dei fatti il presidente americano Donald Trump sta ancora valutando le conseguenze dell’offensiva. Trump: fin qui tutto bene “Va tutto bene, stiamo valutando vittime e danni “, ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, in un tweet commentando il lancio di missili contro le basi Usa a Erbil, in Iraq. Intanto a Washington si è riunito il consiglio per la sicurezza nazionale alla presenza del segretario di Stato Mike Pompeo e del numero uno del Pentagono Mark Esper. Da Teheran il corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane ha annunciato come “la feroce vendetta” per l’uccisione del generale Soleimani è iniziata e ha affermato che l’operazione iniziale si è conclusa con successo e che la base di al-Asad,contro cui sarebbero stati lanciati almeno 35 missili, “è stata completamente distrutta”. L’Iran minaccia quindi “azioni ancor più devastanti” se gli Usa dovessero decidere di rispondere. “Se l’Iran dovesse essere attaccato sul suo territorio – avvertono le Guardie Rivoluzionarie – Dubai, Haifa e Tel Aviv verranno colpite in un terzo round di attacchi da parte dell’Iran”.Intanto volano le quotazioni del petrolio, balzato del 3,4% a 65 dollari, e dell’oro, a quota 1.600 dollari l’oncia ai massimi dal 2013.

La riunione del Collegio dei commissari dell’Unione europea sta in queste ore discutendo delle crisi aperte. Quindi non solo Iran e Iraq ma anche Libia. “La situazione in Libia è molto pericolosa. Stiamo aspettando la visita del primo ministro libico Al-Sarraj e incontreremo a Bruxelles o a Roma altri leader libici per analizzare con loro la situazione”. Ha detto ‘Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell. “I recenti sviluppi della situazione in Iran, Iraq e in tutta la regione sono estremamente preoccupanti. Una cosa è chiara: l’attuale situazione mette a rischio gli sforzi del passato e ha anche implicazione per l’importante lavoro della coalizione anti-Daesh”. Ha aggiunto Josep Borrell.

E per parlare e cercare di tracciare una strada verso una soluzione per la Libia il premier Giuseppe Conte incontra a Palazzo Chigi Haftar. Un incontro straordinario del Presidente del Consiglio con il generale Haftar, presidente dell’Esercito Nazionale libico. Era previsto anche l’incontro con Al Serraj che però, irritato per la presenza del generale Haftar, ha disertato. A Palazzo Chigi sta, intanto, concludendosi il colloquio del generale della Cirenaica con il primo ministro italiano. Inoltre, sul fronte interno, un vertice dei partiti della maggioranza sulla situazione libica pare previsto per il prossimo venerdì. Intanto, si è concluso in Egitto il colloquio tra il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, con il collega egiziano, Sameh Shoukry, tutto incentrato sulla crisi libica.