Parigi: “No al concorso di chi è più stupido”

Dopo le accuse dei suoi due vice, la coppia allegra Di Maio-Salvini, il premier Giuseppe Conte corre ai ripari per evitare che l’Italia venga sempre più isolata in Europa e cerca di ricucire le relazioni con la Francia. “Il rapporto di amicizia resta solido”, afferma il premier. “Serve però una riflessione – chiarisce il presidente del Consiglio – sull’efficacia delle politiche globali sia a livello di Unione Europea sia di Stati singoli”. E incalza Bruxelles: “Batta un colpo per lo sviluppo dei Paesi africani”. Il nuovo attacco a Parigi era arrivato da Salvini, che aveva accusato la Francia di portare via ricchezza all’Africa, scatenando fughe di massa.

Ma i tentativi di abbassare i toni non sono andati a buon fine. Le parole dei due infatti, nonostante le rettifiche, non sono state per nulla digerite dal governo francese. L’Italia, anzi il governo italiano, usa la politica estera per fini interni. L’attacco alla Francia è strumentale e ha come obiettivo non quello di cambiare i rapporti di forze tra gli stati europei che ovviamente si pesano ai tavoli di trattativa di Bruxelles, ma quello di accaparrare qualche voto in più alle prossime elezioni europee calcando su un tasto che piace all’elettorato di riferimento di Lega e Cinque Stelle. È più una gara tra i due a chi la spara più grossa che una possibile posizione da spendere in Europa.

La ministra francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, al termine del consiglio dei ministri a Parigi ha così liquidato la vicenda: “Non vogliamo giocare al concorso di chi è più stupido. Con l’Italia abbiamo molte cose da fare e vogliamo continuare a farle”. Mi recherò in Italia quando il clima si sarà calmato”. “In Francia – ha aggiunto – si dice che tutto ciò che è eccessivo è insignificante. Quando le dichiarazioni diventano eccessive per toni e quantità, diventano dunque insignificanti”. Loiseau ha poi definito “inutili” gli attacchi del governo gialloverde al suo Paese. E si è chiesta: “Cosa ci guadagnano gli italiani? Contribuiscono forse al benessere del popolo italiano, che è generalmente l’obiettivo di ogni governo? Non penso”.

A commentare la vicenda anche l’ex premier e presidente della Commissione Ue, Romano Prodi: “Io quando vedo sta roba, non riesco neanche a capacitarmi. Problemi così complessi e raffinati non vanno affrontati con questa superficiale brutalità”.