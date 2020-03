La geometria del potere è cambiata nell’ultimo decennio insieme agli interpreti dell’azione politica. Il diritto di voto universale agli albori della Repubblica, con le preferenze e il forte ruolo dei grandi partiti fino alla metà degli anni ’90 assegnava agli elettori una centralità che invece oggi hanno perso. La centralità del cittadino-elettore è cresciuta con il vituperato “mattarellum” che creava un legame forte tra il candidato, l’eletto e il collegio territoriale. Un sistema elettorale troppo velocemente e frettolosamente archiviato nonostante avesse contribuito efficacemente a rendere più stabili maggioranze e governi, senza precludere il diritto di tribuna assicurato alle minoranze e ai piccoli partiti.

Dominava una forma “orizzontale” dell’architettura del potere dove le personalità presenti sul territorio si guadagnavano fiducia, reputazione e quindi il consenso rendendo periodicamente il conto agli elettori.

Dentro le organizzazioni partitiche ispirate alle grandi culture politiche e alle ideologie, la classe dirigente conquistava ruoli e responsabilità attraverso un percorso di competizione democratica. Avevamo, quindi, ciò che oggi inizia a mancare e che l’opinione pubblica inizia a percepire, cioè una classe dirigente capace che opera in organizzazioni partitiche “scalabili” e per questo tendenzialmente democratiche.

Il processo di disintermediazione della politica, con la comparsa sulla scena di “leader mediatici” (anziché carismatici) che hanno preso il sopravvento sulle organizzazioni politiche, ha determinato un progressivo cambiamento dell’architettura del potere e, di conseguenza, del livello di democrazia.

Dalla forma orizzontale si passa a quella verticale.

Il dibattito si è spostato dalle sezioni dei partiti, dai comizi nelle piazze per passare nelle televisioni e sui social.

Conta sempre di meno l’offerta politica, cioè cosa si propone, la visione di paese, o il modello di società; ciò che conta adesso è l’apparente capacità del leader di essere in grado di intercettare le emozioni più ancestrali.

Perde di significato la qualità della classe dirigente che viene bypassata dalla capacità di pochi leader di catturare il consenso.

Pochi capi partito decidono su tutto.

Non decidono più solo i candidati ma oramai “nominano” gli eletti, grazie alle nuove leggi elettorali dal “porcellum” in poi, trasversalmente desiderate da tutte le forze presenti in Parlamento.

Su questo argomento l’Italia è un caso unico al mondo: non c’è legislatura che non si occupi di legge elettorale nel disperato tentativo di modellarne una più utile allo scopo e ridurre al minimo la possibilità di scegliere dell’elettore.

Ebbene, in questa nuova architettura del potere, la forma verticale domina incontrastata con l’effetto di relegare a un ruolo molto più marginale la classe dirigente. Non è più utile, anzi, può addirittura rappresentare un ostacolo alle scelte centralizzate che costituiscono l’opzione prevalente e più gradita ai leader nazionali.

Solamente in alcuni casi limitati, come nel caso del Partito Socialista e del Partito Democratico, resta ancora uno spazio di sostanziale agibilità democratica perché, forse, non si è ancora giunti a una mutazione così radicale, nonostante la parentesi della gestione PD di Renzi che pure ha concretamente dimostrato di praticare e preferire una gestione leaderistica e quindi verticale di quel partito.

L’architettura verticale è quella che concentra nelle mani dei 4/5 leader il potere di fare e disfare, di decidere chi viene eletto e chi no, a prescindere dall’autorevolezza dei candidati dei singoli collegi; è questa l’impostazione delle leggi elettorali degli ultimi dieci anni.

Questa concentrazione rende inutile ogni ragionamento sul numero dei parlamentari, del tutto inutile e capziosa, considerato che ogni eletto (cioè nominato) segue o meno il gruppo parlamentare in funzione delle possibilità di essere ri-nominato dal suo leader alle successive elezioni. Questo sta accadendo in Italia dalle elezioni del 2008 sino ai giorni nostri.

Architettura verticale significa anche maggiore semplicità di influenza dei grandi interessi finanziari sulla produzione di leggi e sulle decisioni politiche del Governo su ogni materia.

E’ lo schema su cui da sempre si muove il centro-destra italiano, principale rappresentante dei grandi interessi; ma non è solo il centro-destra.

Un esempio su tutti: la politica energetica e le decisioni sullo sfruttamento dei giacimenti petroliferi. Contano sempre meno i governi regionali e le popolazioni che, come nel caso Basilicata, a partire da Renzi sono stati definiti come i “4 comitatini” in occasione dell’approvazione della legge “Sblocca-Italia”, per continuare con Salvini che, inaspettatamente, anche nella replica a Conte nella crisi di governo della scorsa estate ha avvertito la necessità di affermare, fuori contesto, che il petrolio va estratto ovunque si trovi, quasi a voler lanciare un messaggio a qualcuno.

Il caso della Basilicata oggi guidata dal centro-destra è l’esempio massimo; lo sottolineo non per difendere il radicalismo ambientalista che si riassume nel noto acronimo del NIMBY, ma perché penso sia necessario governare provando a regolare interessi naturalmente contrapposti, mettendo in condizioni i grandi interessi di “rispettare” anziché sfruttare barbaramente un territorio e la popolazione ivi insediata.

Renzi o Salvini cosa cambia?

Nel concepire l’architettura del potere praticamente nulla.

Non è cosa da poco e non lo è soprattutto per una forza che continua a dirsi socialista, incompatibile con la concezione dell’architettura verticale del potere e che crede ancora nella necessità di rinforzare il livello di libertà e di democrazia, in un contesto difficilissimo dove la politica ha ridimensionato la sua influenza.

Per questo penso che nell’esercitare la sua piena autonomia politica il Partito Socialista Italiano debba provare a svolgere un ruolo di collante e di fluidificante con l’obiettivo di rimettere in piedi una grande alleanza democratica, liberale e riformista, che prescinda dalle singole se pur forti personalità.

Una grande cultura politica non può essere trattata come un tappeto da nessuno né deve essere utilizzata come strumento per regolare i conti interni tra altre forze, ma deve aiutare a costruire per gli italiani una solida proposta politica, che non lucri sulle paure e sulle divisioni, ma che sia capace di offrire soluzioni per una società aperta, inclusiva, multiculturale, fiera e orgogliosa della sua identità; una proposta politica che solamente una grande coalizione di centro-sinistra potrà costruire, purché dimostri il livello massimo di coesione intorno a un nuovo progetto di governo.

Con l’auspicio che il PSI contribuisca a far ritornare la politica nel nostro Paese e ad abbandonare le sterili derive leaderistiche.

Livio Valvano