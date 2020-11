CHIUSURA MORBIDA

Nuova riunione di governo per definire le norme che saranno definite nel nuovo Dpcm con l’intento di frenare i contagi da coronavirus. L’incontro è iniziato in mattinata, verso le 9.30, con il premier e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, il ministro Francesco Boccia ed i capi delegazione della maggioranza. È previsto poi un nuovo incontro in videocollegamento con le Regioni e a seguire dovrebbe tenersi un nuovo confronto con il Cts. Di sicuro, Conte prima di firmare il decreto che resterà in vigore fino al prossimo 4 dicembre, dovrà avere l’ok dai governatori.

“Il Dpcm dovrebbe essere approvato in giornata, alla peggio qualche ora in più non cambierà nulla. Bisogna dare un senso di unità del nostro paese per affrontare una malattia che porta anche instabilità sociale” Lo ha detto Federico D’Inca’, ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme poco fa su Rai Radio1 a ‘Radio anch’io’ a proposito delle misure per fronteggiare la pandemia. “C’e’ già la richiesta di far sì che entrino immediatamente in servizio gli specializzandi degli ultimi due anni. E’ una seconda ondata che ha una capacità di contagio molto elevata, adesso abbiamo in dotazione macchinari e mascherine. Abbiamo adottato meccanismi di verifica e controllo che ci permettono di tenere sotto controllo la situazione”, osserva. Poi circa il dialogo con l’opposizione nota: “Proviamo a seguire le parole del presidente Mattarella creando dialogo, ieri è stata una giornata importante in questo senso. Abbiamo accolto alcuni punti presentati dal centro destra”. Quanto alle Regioni: “C’è un dialogo continuo, ogni giorno, con i presidenti delle Regioni per comprendere lo stato attuale momento per momento. Il governo dividerà il paese in 3 aree. Lo si farà attraverso dati scientifici. “Ci sarà una verifica in giornata attraverso gli ultimi dati che verranno portati dal Cts”.

Il nuovo dpcm arriverà “entro stasera, nelle prossime ore. E’ abbastanza complicato, cercare di fare una misura sartoriale basata su zone è uno sforzo grandissimo che stiamo facendo. Il tentativo è quello di non paralizzare il paese, voglio che sia chiaro. Non sarà un lockdown rigido, sarà simile al modello tedesco, un lockdown light”. Così Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, intervenendo a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio1. “Quello che è davvero rilevante di questo dpcm è che vorremmo lasciarci alle spalle questa discussione su chiudere non chiudere. E’ bene che d’ora in poi – ha aggiunto – i cittadini sappiamo che se ci sono alcuni criteri e che se alcuni livelli verranno superati, allora si prenderanno provvedimenti. In merito alle parole di Crisanti, io spero e credo di non vivere in un pese dove i presidenti di Regione truccano i dati. Voglio credere che nessuno arrivi a questo”. Inoltre, “non credo nelle segregazioni, da noi non è praticabile. Io credo che vadano fortemente responsabilizzate le persone over 60. Credo che le persone vadano educate, allertate e rese consapevoli. I figli farebbero bene a ricordarsi che i nonni sono a rischio e non possono fare da baby sitter ai nipoti”, ha sottolineato il sottosegretario alla Salute.

A proposito di trasporti, nel nuovo Dpcm, “saranno previste misure di riduzione della possibilità di muoversi tra le regioni e sono allo studio ipotesi per le quali saranno previste limitazioni anche al riempimento del Tpl per rispondere alle condividisibili preoccupazioni espresse anche in sede parlamentare e al dibattito di questi giorni. Queste riduzioni, per il periodo di durata del Dpcm, dovranno a mio avviso consentire alle regioni” di poter “usare tutte le risorse disponibili dallo Stato al fine di potenziare tutti i sistemi di trasporto, monitorare le linee più congestionate”. Lo ha detto la ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli in audizione alla commissione Istruzione pubblica del Senato sulle problematiche del trasporto pubblico collettivo connesse alla mobilità di studenti e alunni delle scuole.