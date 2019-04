L’OCSE certifica: in italia è arrivata la recessione

L’Ocse ha confermato previsioni non esaltanti sull’economia dell’Italia, per cui si spinge a pronosticare una lieve recessione quest’anno, pari al meno 0,2% in termini di Pil, cui dovrebbe seguire un più 0,5 per cento nel 2020. I dati si trovano nel rapporto sulla Penisola, di 168 pagine, presentato oggi a Roma presso il ministero dell’Economia. L’istituzione economica con sede a Parigi, ha stimato un aumento del tasso di disoccupazione al 12 per cento sulla media 2019, dal 10,6 per cento dello scorso anno, e al 12,1 per cento nel 2020. La previsione sul Pil è analoga a quella indicata nel parziale aggiornamento dell’Economic Outlook a inizio marzo.

Dopo una modesta ripresa, ora in Italia l’economia si sta indebolendo mentre persistono i problemi economici e sociali di lunga durata che richiederebbero un vasto pacchetto di riforme. Lo ha affermato l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, puntando anche a migliorare l’inclusione sociale.

Il pacchetto di riforme proposto dall’Ocse nello studio (su produttività, giustizia, banche e sistemi di insolvenza, fisco, investimenti pubblici e appalti ecc.) favorirebbe l’aumento dell’occupazione, accrescerebbe il benessere e accelererebbe la crescita della produttività. Secondo i calcoli dell’ente parigino, attuando le misure suggerite, entro il 2030 la crescita annuale del Pil passerebbe dallo 0,6% previsto con le politiche attuali a oltre l’1,5%. Se combinato con un aumento dell’avanzo primario si arriverebbe ad oltre il 2%. Inoltre, il pacchetto di riforme proposto contribuirebbe alla diminuzione del rapporto debito-Pil”.

L’Ocse ha avvertito: “Il tenore di vita degli italiani è quasi pari al livello rilevato nel 2000 e i tassi di povertà dei giovani restano alti. Negli ultimi decenni, le grandi disparità regionali si sono ampliate. Un pacchetto di riforme completo volto ad aumentare la produttività e la crescita dell’occupazione è essenziale per una crescita e un’inclusione sociale più solide”.

L’Ocse ha messo in guardia l’Italia dal rischio che il Reddito di cittadinanza nella sua forma attuale incoraggi “l’occupazione informale” e possa “creare trappole della povertà”, mentre nel rapporto sulla Penisola ha chiesto di “abrogare” quota 100 sulle pensioni che rischia di far rallentare la crescita e aumentare il debito.

Immediatamente Luigi Di Maio, il vice premier e capo politico di M5S, ha replicato all’Ocse: “No alle intromissioni dell’Ocse, il governo è convinto che stiamo andando nella giusta direzione perchè sappiamo quello che stiamo facendo. L’Ocse a settembre 2018 ci chiedeva di non cancellare la Fornero. Oggi in un nuovo report scrive che bisogna subito abrogare ‘Quota 100’ perché crea debito e disuguaglianze. Poi scrive che il Reddito di cittadinanza ‘incoraggia l’occupazione informale’ e crea ‘trappole della povertà’. Sapete cosa significa tutto questo? Che stiamo andando nella giusta direzione. Rispetto l’opinione di tutti, ma quando non perdi occasione per sparare contro il mio Paese e contro gli italiani no, mi dispiace, ma questo non lo accetto”.

Dunque, il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro ha affermato: “Andiamo avanti così, con lo scopo di restituire dignità ai cittadini. Qualcuno seduto su una scrivania lontano migliaia di chilometri crede che l’Italia per ripartire debba attuare politiche di austerity? Bene, le facessero a casa loro. I nostri prossimi passi sono un abbassamento del carico fiscale alle imprese e un grande aiuto alle famiglie. No intromissioni, grazie. Sappiamo quello che stiamo facendo!”.

Ma anche dall’Istat non arrivano buone notizie. Il tasso di disoccupazione a febbraio è salito passando al 10,7% dal 10,5% di gennaio. Lo ha rilevato l’Istat nelle sue stime provvisorie, spiegando come l’aumento sia di 0,1 punti percentuali in quanto si tratta di una variazione basata su dati arrotondati (a gennaio il tasso era al 10,542% arrotondato al 10,5% mentre a febbraio al 10,665% e arrotondato al 10,7%).

La stima degli occupati, secondo l’istituto di statistica, è in lieve calo rispetto a gennaio (-0,1%, pari a -14mila unità); anche il tasso di occupazione scende di poco al 58,6% (-0,1 punti percentuali). L’andamento degli occupati è determinato dalla diminuzione dei dipendenti (-44mila), sia permanenti (-33mila) sia a termine (-11mila), mentre nell’ultimo mese risultano in aumento gli indipendenti (+30mila).

Il calo dell’occupazione è concentrato nella classe di età centrale dei 35-49enni (-74mila) mentre si conferma il segno positivo per gli ultracinquantenni (+51mila). A febbraio, le persone in cerca di occupazione sono aumentate dell’1,2% (+34mila). La crescita riguarda entrambi i generi e si concentra tra le persone oltre i 35 anni.

Cerca di mettere la mani avanti anche il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli,che, a margine della presentazione del rapporto dell’Ocse, difende la misure del governo. “La fotografia dell’OCSE – afferma – narra gli effetti delle politiche fatte negli scorsi anni. Le nostre misure hanno un solo obiettivo: invertire la tendenza. Le raccomandazioni dell’OCSE sono in linea con tutto ciò che sono i principi e fatti reali messi in campo da questo governo: più investimenti, la riduzione del rapporto debito/PIL (certamente con strumenti differenti rispetto a quelli precedenti), l’aumento di produzione industriale, la riduzione dei tassi mesi di rendimento del debito, la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro. Gli impegni saranno rispettati e chi non crede a queste cure ha un pregiudizio. Qualcuno doveva realizzarle prima o poi, visto il fallimento di quelle messe in campo negli scorsi anni.

Il Segretario Generale non ha nulla da temere, come gli ha ricordato il Ministro Tria, abbiamo a cuore il risanamento dell’Italia. Le misure Quota 100 e Reddito di Cittadinanza sono state inserite nel bilancio dello Stato in modo strutturale, nel rispetto dei vincoli di Bilancio. Niente paura, non si tornerà indietro da queste misure, perché servono e perché sono sostenibili”.

Salvatore Rondello