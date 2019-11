L’Ocse, vede un poco di rosa per l’economia italiana

Una piccola spinta di ottimismo per l’economia, quella prevista dall’Ocse per il nostro Paese. La crescita del Pil italiano dovrebbe infatti riprendere “molto gradualmente”, allo 0,4% nel 2020 e allo 0,5% nel 2021, contro lo 0,2% del 2019: è quanto emerge dalle Prospettive economiche dell’Ocse. Per l’Ocse da un lato peseranno la “fiacca domanda esterna” e le “persistenti incertezze” legate agli attriti commerciali globali dall’altro” i consumi interni dovrebbero crescere in modo moderato, spinti dalla stabilizzazione della fiducia dei consumatori e dai tagli al cuneo fiscale per molti lavori dipendenti”.

Inoltre sottolinea l’Ocse “Con la riduzione delle incertezze legate alla politica interna, le condizioni di finanziamento diverranno più agevoli e gli incentivi fiscali dovrebbero sostenere gli investimenti”. Secondo l’Ocse però l’avanzo primario dell’Italia continuerà a calare, dall’1,3% del Pil nel 2018 e nel 2019 all’1% nel 2020, per poi stabilizzarsi nel 2021. Secondo l’organismo di Pargi, l’avanzo primario ha un impatto diretto sulla situazione del debito pubblico, che – secondo l’Economic Outlook – crescerà al 136% del Pil nel 2019 e al 136,1% nel 2020, prima di tornare a scendere, al 135,6%, a partire dal 2021.

Il tasso di disoccupazione dell’Italia è calato al 10% nel 2019 e nel 2020 dopo il 10,6% del 2018. Secondo l’organismo, il dato dovrebbe tornare a crescere, al 10,2%, nel 2021. “L’occupazione -scrive l’Ocse nella scheda di sintesi dedicata all’Italia – ha continuato a crescere, anche se ad un ritmo più lento, con una quota maggiore di nuove assunzioni coperte da contratti a tempo indeterminato”. L’organizzazione invita quindi l’Italia a ridurre il debito in “modo sostenibile” e a “favorire la crescita specie nelle aree in ritardo”, attraverso un “piano di bilancio credibile a medio termine” e ad “ambiziose riforme strutturali”.

Ivana Veronese, Segretaria Confederale UIL, punta l’attenzione sul dato della cassa integrazione che “a distanza di due mesi dalla fine dell’anno, continua a salire portando il numero delle ore autorizzate nei primi 10 mesi, ad un totale di 212,5 milioni di ore, in aumento del 18,3% rispetto allo scorso anno”. “I dati purtroppo . Afferma la sindacalista – mostrano una crescita molto forte della cassa integrazione straordinaria (+34,8% rispetto ai primi 10 mesi del 2018) che assorbe il 60,6% del totale e ciò deriva da una situazione di perdurante sofferenza di una parte del nostro tessuto produttivo. Ma i dati ci dicono anche che nuove aziende sono entrate in difficoltà e ciò è evidente dall’aumento delle ore di cassa integrazione ordinaria (+2,5%). Poiché la situazione di crisi che stanno vivendo molte aziende è anche figlia di una perdurante assenza di politiche di sviluppo e di competitività – conclude – la prima e principale azione da intraprendere è quella di rilanciare il Paese con una politica industriale che guardi al lungo periodo”.