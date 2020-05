Londra non rinvia e lancia la fashion week digitale

Londra supera per prima la soglia dell’online. Per meglio dire, la soglia dell’interamente online. La capitale inglese, infatti, inaugura un nuovo format di fashion week digitale. Dopo aver fatto sapere che, a causa dell’emergenza Covid-19, non saranno più allestiti gli eventi dell’edizione maschile della London fashion week, il British Fashion Council ha fatto sapere ora che dal 12 al 14 giugno verrà creata una piattaforma digitale gender neutral dedicata sia agli addetti ai lavori sia ai consumatori finali. Sebbene non siano ancora stati comunicati i marchi partecipanti, l’ente anglosassone conta di aggregare brand emergenti e griffe affermate pronte a svelare le proprie collezione uomo e donna.

L’obiettivo dell’iniziativa è lasciare massima flessibilità alle maison per quanto concerne il format di presentazione che includerà interviste, showroom digitali e podcast. I compratori potranno acquistare le nuove collezioni, ma anche stock della stagione in corso. A causa dell’attuale distanziamento sociale è impossibile prevedere se a settembre si potrà dare vita a una settimana della moda tradizionale, ma nel frattempo la piattaforma online ovvierà in maniera inedita alle necessità espositive delle case di moda inglesi.

“È essenziale guardare al futuro e alle opportunità di cambiamento, collaborazione e innovazione. Molti dei nostri partner hanno sempre approcciato la London fashion week come piattaforma non solo legata alla moda, ma in grado di influenzare la società, l’identità e la cultura. Creando una fashion week culturale online stiamo adattando l’innovazione digitale alle nostre necessità attuali e, allo stesso tempo, costruiamo uno showcase globale per il futuro. I designer potranno condividere le proprie storie e collezioni con una comunità globale più ampia. Ci auguriamo che, nonostante il momento delicato, ci siano molte fonti di ispirazione. D’altronde è ciò per cui è conosciuta la moda inglese”, ha commentato Caroline Rush, CEO del British Fashion Council.

In tempi recenti, sia Shanghai che Tokyo hanno sviluppato online le proprie fashion week. Durante l’ultima edizione di Milano Moda Donna, conclusasi un giorno prima del previsto proprio a causa dell’allerta Coronavirus, l’iniziativa ‘China, we are with you’, promossa da Camera Nazionale della Moda Italiana, ha raggiunto oltre 16 milioni di utenti cinesi che hanno seguito online le sfilate trasmesse in streaming su Tencent.

L’iniziativa di Londra rappresenta però il primo esperimento di piattaforma digitale che ingloba l’intero calendario di una delle principali capitali del fashion. Una sfida inevitabilmente lanciata a Milano, Parigi e New York.

Andrea Malavolti