“È necessario che esista in noi, affinché noi possiamo trarne alimento di speranza nella costruzione dell’avvenire, la ferma fede che un giorno, quando l’Europa si farà e i popoli si riconosceranno nella pace e nella concordia, le frontiere saranno segni convenzionali e non diaframmi, e i singoli gruppi etnici potranno esprimere in piena libertà il proprio genio, conformemente a ciò che sentono e venerano come Patria dello spirito”, queste le parole del Presidente Saragat in un discorso sull’Europa. Parole citate anche dall’attuale Presidente Mattarella, parole che non devono perdersi nella confusione ordinata del risorgere dei peggiori sentimenti.

Da giorni ed in ogni parte d’Italia, all’avvicinarsi del 27 gennaio, si sono alzate voci preoccupate di chi vede nell’azione e nelle dichiarazioni del governo Salvini-Di Maio una deriva nazional-sovranista in grado di riaccendere sentimenti di indifferenza e disprezzo che si pensava essere stati messi da parte, nella parte più buia e nascosta della nostra coscienza, che si auspicava destinati a scomparire.

Ma la storia, se dimenticata, è destinata a ripetersi e le tragedie destinate ad accadere nuovamente.

I nostri mari, i mari italiani ed europei, inghiottono i corpi di bambini, donne ed uomini disperati.

La loro speranza, la speranza di una vita migliore, degna di essere vissuta, si è persa nelle celle libiche dove sono stati trattenuti, si è persa sotto i colpi di chi li ha obbligati a salire su imbarcazioni fatiscenti, si è persa nel rumore delle pale di elicotteri uditi in lontananza e arrivati troppo tardi.

E’ necessario che qualcosa cambi, che a tutto ciò Italia ed Europa sappiano dare una risposta diversa da quanto detto e fatto sinora.

Agli italiani e agli europei è data la possibilità di arginare, neutralizzare ciò che sta accadendo.

Le elezioni di maggio potranno rappresentare un antidoto, uno strumento in grado di neutralizzare il manifestarsi dei sentimenti di indifferenza e disprezzo. Potranno, forse…

In Veneto e in Italia le forze che si ritengono custodi della tradizione liberale, democratica e socialista si uniscano, sappiano non solo arginare ma ricacciare nell’angolo più buio delle coscienze da cui sono riemersi i germi dell’indifferenza e del disprezzo.

Ancora una volta noi socialisti del Veneto, che da tempo ci stiamo impegnando affinchè alle europee si presenti una lista unitaria delle forze democratiche, lanciamo il nostro appello all’unità.

Luca Fantò

Segr. reg. PSI del Veneto