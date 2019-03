Il PSI del Veneto, dopo aver segnalato nei giorni scorsi i gravi episodi di intolleranza nel nostro territorio, denuncia con preoccupazione la manifestazione antiabortista indetta da Forza Nuova per stasera a Padova. Un corteo che avrà luogo negli stessi giorni in cui a Verona si tiene il “Congresso mondiale della famiglia”.

E’ evidente a chiunque come dietro il susseguirsi di tali manifestazioni si celino non solo messaggi fortemente discriminatori nei confronti della donna, con la pretesa di definire un suo ruolo nella società unicamente determinato dalla sua capacità riproduttiva, ma più in generale il manifestarsi di un preoccupante movimento reazionario che rischia di portare indietro di decenni il nostro Paese ed la nostra regione.

Il PSI del Veneto, come tutti i socialisti italiani da sempre in prima linea per una Italia libera, laica e civile, non può che condannare fortemente tale concezione retrograda e reazionaria, a maggior ragione se portate avanti da chi, come le formazioni neofasciste, utilizza ipocritamente gli strumenti della democrazia per minarne le fondamenta.

“Il fascismo non è un’opinione, è un crimine” e noi socialisti continueremo a denunciarlo.

Luca Fantò

Segretario regionale PSI del Veneto