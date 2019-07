Si è tenuto giovedì 11 luglio, in piazza Montecitorio, il sit-in organizzato dal PSI in difesa della scuola pubblica. La fine del precariato ed il ripristino della continuità didattica in tutti gli istituti scolastici, uno stipendio europeo per docenti e per tutto il personale della scuola, concorsi che diano certezze a chi vi partecipa e non siano causa di continui ricorsi, salvaguardia dell’istituzione scolastica pubblica, non regionalizzabile poiché unica ancora in grado di offrire pari opportunità a tutti i nostri giovani. Sono queste le richieste che i socialisti hanno fatto al Ministro Bussetti.

Noi socialisti siamo al fianco di docenti e personale scolastico, certi che una scuola pubblica efficiente non possa che scaturire dal rispetto di chi in essa lavora.